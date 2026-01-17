РУС
Новости Обломки российских дронов в Румынии и Молдове
488 3

Неизвестный беспилотник нашли на берегу озера в Молдове. ФОТО

В Теленештском районе Молдовы на берегу озера возле села Нукарены обнаружили неизвестный беспилотник длиной около 2,5 метра. На место происшествия прибыли спецслужбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении местной полиции.

Как обнаружили дрон

В полицию обратился охотник, который сообщил, что обнаружил дрон на берегу озера возле села Нукарены.

Отмечается, что на место прибыли спецслужбы, зону оцепили. Специалисты технико-взрывного подразделения должны провести детальное обследование обнаруженного объекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Румынии нашли дрон с парашютом: полиция выясняет его происхождение

В Молдове охотник обнаружил дрон: место происшествия окружили спецслужбы

Также граждан призвали в случае обнаружения дрона или других подозрительных устройств не приближаться и не трогать их, а сообщить правоохранителям.

Смотрите также: В Молдове нашли дрон, похожий на российский БПЛА "Гербера". ВИДЕО

МИД Молдовы осудил Россию за инцидент с дроном

В молдавском МИД подчеркнули, что Молдова осуждает такие нарушения, осуждает захватническую войну РФ против Украины, "которая ставит под угрозу и безопасность наших граждан". Такое заявление ведомства приводит Realitatea

Российские дроны в Молдове

Чому неведомый. Гербера пенопластовая.
показать весь комментарий
17.01.2026 18:28 Ответить
БПЛА "Гербера"

показать весь комментарий
17.01.2026 18:36 Ответить
так це ж Хрень 2
показать весь комментарий
17.01.2026 18:41 Ответить
 
 