Неизвестный беспилотник нашли на берегу озера в Молдове. ФОТО
В Теленештском районе Молдовы на берегу озера возле села Нукарены обнаружили неизвестный беспилотник длиной около 2,5 метра. На место происшествия прибыли спецслужбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении местной полиции.
Как обнаружили дрон
В полицию обратился охотник, который сообщил, что обнаружил дрон на берегу озера возле села Нукарены.
Отмечается, что на место прибыли спецслужбы, зону оцепили. Специалисты технико-взрывного подразделения должны провести детальное обследование обнаруженного объекта.
Также граждан призвали в случае обнаружения дрона или других подозрительных устройств не приближаться и не трогать их, а сообщить правоохранителям.
МИД Молдовы осудил Россию за инцидент с дроном
В молдавском МИД подчеркнули, что Молдова осуждает такие нарушения, осуждает захватническую войну РФ против Украины, "которая ставит под угрозу и безопасность наших граждан". Такое заявление ведомства приводит Realitatea
Российские дроны в Молдове
- В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района.
- Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.
