Невідомий безпілотник знайшли на березі озера в Молдові. ФОТО

У Теленештському районі Молдови на березі озера поблизу села Нукарени виявили невідомий безпілотник довжиною близько 2,5 метра. На місце події прибули спецслужби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві місцевої поліції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як виявили дрон

До поліції звернувся мисливець, який повідомив, що виявив дрон на березі озера біля села Нукарени.

Зазначається, що на місце прибули спецслужби, зону оточили. Фахівці техніко-вибухового підрозділу повинні провести детальне обстеження виявленого об'єкта.

Також громадян закликали у разі виявлення дрона або інших підозрілих пристроїв не наближатися та не торкатися їх і повідомити правоохоронцям.

МЗС Молдови засудило Росію за інцидент з дроном

У молдовському МЗС наголосили, що Молдова засуджує такі порушення, засуджує загарбницьку війну РФ проти України, "яка ставить під загрозу і безпеку наших громадян". Таку заяву відомства наводить Realitatea

Російські дрони у Молдові