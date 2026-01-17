Невідомий безпілотник знайшли на березі озера в Молдові. ФОТО
У Теленештському районі Молдови на березі озера поблизу села Нукарени виявили невідомий безпілотник довжиною близько 2,5 метра. На місце події прибули спецслужби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві місцевої поліції.
Як виявили дрон
До поліції звернувся мисливець, який повідомив, що виявив дрон на березі озера біля села Нукарени.
Зазначається, що на місце прибули спецслужби, зону оточили. Фахівці техніко-вибухового підрозділу повинні провести детальне обстеження виявленого об'єкта.
Також громадян закликали у разі виявлення дрона або інших підозрілих пристроїв не наближатися та не торкатися їх і повідомити правоохоронцям.
МЗС Молдови засудило Росію за інцидент з дроном
У молдовському МЗС наголосили, що Молдова засуджує такі порушення, засуджує загарбницьку війну РФ проти України, "яка ставить під загрозу і безпеку наших громадян". Таку заяву відомства наводить Realitatea
Російські дрони у Молдові
- У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район
- Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.
