УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10386 відвідувачів онлайн
Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
2 614 8

Невідомий безпілотник знайшли на березі озера в Молдові. ФОТО

У Теленештському районі Молдови на березі озера поблизу села Нукарени виявили невідомий безпілотник довжиною близько 2,5 метра. На місце події прибули спецслужби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві місцевої поліції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як виявили дрон

До поліції звернувся мисливець, який повідомив, що виявив дрон на березі озера біля села Нукарени.

Зазначається, що на місце прибули спецслужби, зону оточили. Фахівці техніко-вибухового підрозділу повинні провести детальне обстеження виявленого об'єкта.

У Молдові мисливець виявив дрон: місце події оточили спецслужби

Також громадян закликали у разі виявлення дрона або інших підозрілих пристроїв не наближатися та не торкатися їх і повідомити правоохоронцям.

МЗС Молдови засудило Росію за інцидент з  дроном

У молдовському МЗС наголосили, що Молдова засуджує такі порушення, засуджує загарбницьку війну РФ проти України, "яка ставить під загрозу і безпеку наших громадян". Таку заяву відомства наводить Realitatea

Російські дрони у Молдові

Автор: 

Молдова (2170) дрони (7889)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому неведомый. Гербера пенопластовая.
показати весь коментар
17.01.2026 18:28 Відповісти
БПЛА "Гербера"

показати весь коментар
17.01.2026 18:36 Відповісти
так це ж Хрень 2
показати весь коментар
17.01.2026 18:41 Відповісти
Вітром здуло - рашка зараз погонить дезу....
показати весь коментар
17.01.2026 18:45 Відповісти
Кулі їм впізнавати, краще промовчати, і промичати, завтра бомба потім снаряд, і в кінцівці трупак кацапа з гвинтівкою на грудях плакат ***** мій президент, їм пох, терпілі.
показати весь коментар
17.01.2026 19:37 Відповісти
Нашли возле озера беспилотник, неизвестный---так в озеро бросьте! Раз усрались сказать что чей!
показати весь коментар
17.01.2026 19:42 Відповісти
Літери "ЫЫ" на фюзеляжі. Невідомий зовсім!
показати весь коментар
17.01.2026 20:01 Відповісти
Цікаво, що це за ізик?
показати весь коментар
18.01.2026 15:22 Відповісти
 
 