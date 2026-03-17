У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою. ФОТОрепортаж

Поблизу села Тудора, за 2 км від кордону з Україною, виявили безпілотник із вибухівкою, який згодом було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі уряду Молдови.

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Інцидент стався 17 березня о 09:55 за місцевим часом.

Місцевих жителів евакуювали

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, щоб оцінити небезпеку та нейтралізувати бойовий блок безпілотника. На цей час усіх місцевих жителів евакуювали.

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Безпілотник мав вибуховий заряд

Через деякий час сапери та поліція підтвердили, що безпілотник був активним та мав вибуховий заряд. Експерти провели контрольований підрив безпілотника.

У повідомленні не уточнюється походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій безпілотника "Шахед".

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