У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою. ФОТОрепортаж
Поблизу села Тудора, за 2 км від кордону з Україною, виявили безпілотник із вибухівкою, який згодом було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі уряду Молдови.
Інцидент стався 17 березня о 09:55 за місцевим часом.
Місцевих жителів евакуювали
На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, щоб оцінити небезпеку та нейтралізувати бойовий блок безпілотника. На цей час усіх місцевих жителів евакуювали.
Безпілотник мав вибуховий заряд
Через деякий час сапери та поліція підтвердили, що безпілотник був активним та мав вибуховий заряд. Експерти провели контрольований підрив безпілотника.
У повідомленні не уточнюється походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій безпілотника "Шахед".
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у Молдові 6 лютого виявили невідомий безпілотний літальний апарат на півночі країни.
- Це вже третій дрон, виявлений у Молдові з початку 2026 року. 17 січня БПЛА знайшли біля села Нукарени Теленештського району. Тоді йшлося про дрон "Гербера" без бойової частини.
- Ще один безпілотник виявили 22 січня у прикордонному районі. Він мав бойову частину та був знищений на місці фахівцями.
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