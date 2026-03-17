УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11438 відвідувачів онлайн
Новини Фото Уламки російських дронів у Румунії та Молдові Заліт дронів РФ до Молдови
1 795 7

У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою. ФОТОрепортаж

Поблизу села Тудора, за 2 км від кордону з Україною, виявили безпілотник із вибухівкою, який згодом було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі уряду Молдови.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інцидент стався 17 березня о 09:55 за місцевим часом.

Місцевих жителів евакуювали

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції, щоб оцінити небезпеку та нейтралізувати бойовий блок безпілотника. На цей час усіх місцевих жителів евакуювали.

Також дивіться: Невідомий безпілотник знайшли на березі озера в Молдові. ФОТО

Безпілотник мав вибуховий заряд

Через деякий час сапери та поліція підтвердили, що безпілотник був активним та мав вибуховий заряд. Експерти провели контрольований підрив безпілотника.

У повідомленні не уточнюється походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій безпілотника "Шахед".

Також дивіться: У Молдові знайшли дрон, схожий на російський БпЛА "Гербера". ВIДЕО

У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою
У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою
У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою

Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у Молдові 6 лютого виявили невідомий безпілотний літальний апарат на півночі країни.
  • Це вже третій дрон, виявлений у Молдові з початку 2026 року. 17 січня БПЛА знайшли біля села Нукарени Теленештського району. Тоді йшлося про дрон "Гербера" без бойової частини.
  • Ще один безпілотник виявили 22 січня у прикордонному районі. Він мав бойову частину та був знищений на місці фахівцями.

Автор: 

Молдова (1815) дрони (8982)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 