Уламки ще одного дрона виявили в Румунії

В Румунії в районі ферми в повіті Тулча виявили уламки ще одного дрона після нічної атаки РФ на Україну.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"У суботу, 25 квітня, Міністерство національної оборони отримало інформацію про те, що в районі ферми поблизу селища Векерень в повіті Тулча виявлено уламки дрона", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що територію оточили співробітниками прикордонної поліції, а на місце події для з'ясування обставин та вилучення уламків для проведення експертизи виїхала спільна група, до складу якої входять фахівці Міністерства національної оборони та Румунської розвідувальної служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Молдові біля кордону з Україною виявили дрон із вибухівкою. ФОТОрепортаж

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у румунському місті Галац після падіння безпілотника з вибухівкою влада терміново евакуювала місцевих жителів із небезпечної зони.

Під час нічної атаки російських безпілотників по півдню України Румунія була змушена підняти в повітря винищувачі британських ВПС у межах місії НАТО для патрулювання повітряного простору.

У суботу посла РФ у Бухаресті викликали до МЗС Румунії після падіння російського безпілотника цієї ночі в районі Галаца

Також читайте: У Румунії знайшли дрон із парашутом: поліція з’ясовує його походження