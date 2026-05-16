Неразорвавшийся реактивный снаряд обнаружили около украинской границы в Румынии

В румынском уезде Тулча 16 мая во дворе нежилого дома обнаружили неразорвавшийся реактивный снаряд.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В субботу, 16 мая, около 15:00 Министерство национальной обороны получило сообщение об обнаружении неразорвавшегося реактивного снаряда во дворе нежилого дома в Пардине, уезд Тулча", - говорится в сообщении.

Как отмечается, территорию сразу оцеплили, на месте находятся представители полиции, пограничной полиции и Службы разведки Румынии. Предварительная проверка подтвердила наличие около двух килограммов взрывчатки внутри боеприпаса.

Также сообщается, что к месту происшествия направлена группа специалистов Минобороны для дополнительной оценки ситуации. Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.

Стоит отметить, что Пардина расположена в 5-10 км от украинской границы.

