Неразорвавшийся реактивный снаряд обнаружили около украинской границы в Румынии
В румынском уезде Тулча 16 мая во дворе нежилого дома обнаружили неразорвавшийся реактивный снаряд.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В субботу, 16 мая, около 15:00 Министерство национальной обороны получило сообщение об обнаружении неразорвавшегося реактивного снаряда во дворе нежилого дома в Пардине, уезд Тулча", - говорится в сообщении.
Как отмечается, территорию сразу оцеплили, на месте находятся представители полиции, пограничной полиции и Службы разведки Румынии. Предварительная проверка подтвердила наличие около двух килограммов взрывчатки внутри боеприпаса.
Также сообщается, что к месту происшествия направлена группа специалистов Минобороны для дополнительной оценки ситуации. Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.
Стоит отметить, что Пардина расположена в 5-10 км от украинской границы.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в румынском городе Галац после падения беспилотника со взрывчаткой власти срочно эвакуировали местных жителей из опасной зоны.
- Во время ночной атаки российских беспилотников на юг Украины Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители британских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
- В субботу посла РФ в Бухаресте вызвали в МИД Румынии после падения российского беспилотника этой ночью в районе Галаца
- Позже сообщалось об обнаружении в Румынии обломков еще одного дрона.
