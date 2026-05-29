Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: есть пострадавшие

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В ночь с 28 на 29 мая РФ возобновила удары БПЛА по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине, в районе речной границы с Румынией. Беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии, отслеживаемый радаром в южной части города Галац, и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Подтверждение инцидента

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии также официально подтвердил информацию о двух раненых жителях дома в Галаце после попадания дрона. Эвакуировано 70 жителей.

В сообщении указано, что после попадания дрона произошел взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже. Специалисты установили, что весь взрывной заряд дрона детонировал.

Служба экстренного реагирования Румынии (ISU) подтвердила инцидент с дроном в городе Галац:

"Недавно в городе Галац дрон упал на жилой дом. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. На место происшествия прибыли силы и средства ISU Галац для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности зоны при поддержке других подразделений МВД и специализированных команд SRI. Двое людей, находившихся в загоревшейся квартире, самостоятельно эвакуировались. На данный момент жертв не выявлено", - говорится в публикации в Facebook.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния призвала ЕС усилить санкции против России