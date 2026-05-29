Новости Обломки российских дронов в Румынии и Молдове Сбивание дронов в Румынии
Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: есть пострадавшие

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

"В ночь с 28 на 29 мая РФ возобновила удары БПЛА по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине, в районе речной границы с Румынией. Беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии, отслеживаемый радаром в южной части города Галац, и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Подтверждение инцидента

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии также официально подтвердил информацию о двух раненых жителях дома в Галаце после попадания дрона. Эвакуировано 70 жителей.

В сообщении указано, что после попадания дрона произошел взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже. Специалисты установили, что весь взрывной заряд дрона детонировал.

Служба экстренного реагирования Румынии (ISU) подтвердила инцидент с дроном в городе Галац:

"Недавно в городе Галац дрон упал на жилой дом. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. На место происшествия прибыли силы и средства ISU Галац для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности зоны при поддержке других подразделений МВД и специализированных команд SRI. Двое людей, находившихся в загоревшейся квартире, самостоятельно эвакуировались. На данный момент жертв не выявлено", - говорится в публикации в Facebook.

Румунам треба виразити глибоке занепокоєння кацапам !
29.05.2026 06:34 Ответить
і краще би мамалигу переховати
29.05.2026 06:45 Ответить
🤬🤬🤬
29.05.2026 08:31 Ответить
Не занепокоєння, глибоку засудженість
29.05.2026 09:05 Ответить
Бездонну, тоді вже точно спрацює
29.05.2026 09:19 Ответить
Їх з НАТА виключили ще 27.05.2026 р.
29.05.2026 09:39 Ответить
Негайно і потужно занепокоїтися. Ну можна ще Україну звинуватити у всіх смертних гріхах.
29.05.2026 06:35 Ответить
я так розумію,ППО в ес робити починає рівно після того як пальцем вткнеш??ну що ж,це повинно було статися і ігнорування керівництва на дії параші вийде боком населенню....
29.05.2026 06:42 Ответить
Ну от вам і "дзвіночок"...Цікаво - румуни підуть шляхом "паляцев гонорових", і почнуть "мусолить" , наскільки той дрон "роійський", і яка, в цьому випадку, відповідальність України, чи посилять ППО, на східному кордоні, і приведуть їх засоби у бойову готовність до застосування.
29.05.2026 06:46 Ответить
*дзвіночок* був у 2008. А то і раніше. Проклацали.
29.05.2026 07:00 Ответить
Потім історики будуть вивчати як Європа, дивлячись на чотири роки війни, забила на свою оборону сподіваючись на американців і в кінці отримавши дулю від Трампа.
29.05.2026 07:17 Ответить
Ой-Вей !
29.05.2026 06:46 Ответить
НАТО, закрий небо над НАТО!
29.05.2026 06:47 Ответить
чим , Трампом ?
29.05.2026 06:49 Ответить
29.05.2026 06:52 Ответить
Це напад на НАТО. Знову прикинуться що нічого особливого не сталося?
29.05.2026 06:56 Ответить
ната виключить руминів с нато і не буде нападу
29.05.2026 07:02 Ответить
не пiдказуйте.
29.05.2026 08:38 Ответить
Ха...Виключить заднім числом,щоб ніхто не сумнівався,що Румунія уже місяць як не в НАТі.
29.05.2026 09:45 Ответить
Вже 10-11 років всім розповідаю що ніхто ні за кого воювати не буде, по серйозному не впряжеться. І навіть не повинні -- читайте устав НАТО.
До речі, якщо один з постраждалих колекціонував марки, то це був би напад на філателістів. І що?
29.05.2026 07:55 Ответить
НАТО гімна в рот набрало і промовчить
29.05.2026 07:02 Ответить
НАТО давно закінчилось.
Ще в 1991 році.
Навіть в 1989 ,коли Берлінська стіна впала.
Зараз ната.
29.05.2026 07:24 Ответить
Звичайно, бо перемогли совок, вірніше його пустили по .уям Горбі і хто там ще вирішував щось. Будь якій альянс втратив сенс
29.05.2026 07:58 Ответить
Ніт. Горбі дупло рвав, шоб його зберегти. На 20 серпня 1991 було назначено підписання нового союзного договору, а тут ****! І 19 серпня ГКЧП вилазить щоб насрати на шахівницю.
29.05.2026 09:27 Ответить
Он пытался свое кресло спасти прежде всего , и поздно уже было. Я так понимаю началом конца было открытие венграми австрийской границы, в том числе и для восточных немцев. И то что полякам дали в демократию поиграть, не знаю о чем они там думал. Возможно венгры воодушевились успехам поляков
29.05.2026 09:43 Ответить
Про Берлінську стіну - не чув, про Марію Берлінську - чув... Зараз ната?
29.05.2026 08:49 Ответить
Що у них за підготовка?Підняли літаки,вертольоти і не змогли збити один дрон.При тому,що його постійно відслідковували.
29.05.2026 07:13 Ответить
Сподівались, що українці зіб'ють
29.05.2026 07:17 Ответить
Всього вони збили два, не рахуючи пінопластовий провал в Польщі. У Румунії один, це була легендарна подія в історії НАТО, враховуючи що над Європою літають тисячі кацапських дронів, як вони самі стверджують. Ще один в Балтії.
29.05.2026 07:19 Ответить
а раптом путін нападе
29.05.2026 07:19 Ответить
Буна)Аічє бугурешт руменіа,ора екзата)
29.05.2026 07:26 Ответить
Це не привід запускати 5 статтю
29.05.2026 07:35 Ответить
Все тільки починається ((((
29.05.2026 07:41 Ответить
29.05.2026 08:08 Ответить
Може після цього таки почнуть ставити ппо і збивати! А не чекати, що Україна все зробить!
29.05.2026 08:21 Ответить
По-перше, у них немає ППО, навіть над "багатою" Німеччиною нещодавно сміялися, що країна гола. По-друге, вони не вміють.
29.05.2026 08:47 Ответить
НАРЕШТІ!
НАРЕШТІ!
НАРЕШТІ!
НАРЕШТІ!
НАРЕШТІ!
НАРЕШТІ!
29.05.2026 08:29 Ответить
Нажаль , НАТО сцикуни, їх топчуть, а вони не можуть аналогічно дати відсіч. За те греки пальчиком махають на Україну.
29.05.2026 08:34 Ответить
НАТА ВВЕДИ ВАЙСКА....................)))
29.05.2026 08:43 Ответить
Мабуть тепер Небензяка заявить в ООН,що румунська багатоповерхівка напала на расєйский мирний дитячий дрон - іграшку і вбила його!! А 2 літака та гелікоптер НАТО забезпечили прикриття цього злочину!! Треба срочно викликати посла Румунії у кремль і....."занотатити"
29.05.2026 09:10 Ответить
Ні-румуни скажуть що то українська реб направила той дрон в Румунію тому ми і виноваті-як завжди на нас все повісять
29.05.2026 09:15 Ответить
Версія непогана, але ж довести це нереально
29.05.2026 09:30 Ответить
через пару годин скажуть то був український дрон....
29.05.2026 09:31 Ответить
А після, на екстренному засідані НАТА Румунія була виключена з альянсу з 27.05.2026 року.
29.05.2026 09:38 Ответить
 
 