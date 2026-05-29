НАТО про падіння російського дрона на будинок у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність РФ"
У НАТО прокоментували влучання дрона в Румунії.
Про це заявила речниця Альянсу Еллісон Гарт у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що геснек НАТО Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.
"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами", - додала вона.
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
"Безумству храбрых поем мы песню..."
"нормальний" коментар від НАТО ?
.
Зупиніться.
Р.С. мені цікаво, чи є розуміння в Європі, що подібні заяви на зухвалі злочини росії, тільки заоохочують путіна до нападу на країни натИ?
Кожен раз одне і те саме питання, навіщо вони себе такими заявами принижують, а бездіяльністю самовикривають свою безпорадність?!
Це ж небезпечно.
- Сцикуни !
Про НАТО у даній ситуації можна сказати:
- Супер сцикуни !
Ля-ля-ля. Тру-ля-ля.
Я щось подумав, а чому NATO не висувало своїх представників на "Євробачення" з якімось виступом по "художньому свисту"?
Ото було б видовище!
Може й стали б перманентними переможцями?
У цих
обмудківпанів-добродіїв добре виходить...
Рудий додік вчергове скаже "I get along with vlad very well".
Але НАТО знає про цей хитрий план і будуть мудріші. Хай навіть пітун під'їзди з людьми буде зносити в Європі, ну що війну через таке починати? Це максимум 4 стаття НАТО, а може й третя.