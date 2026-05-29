НАТО про падіння російського дрона на будинок у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність РФ"

У НАТО прокоментували влучання дрона в Румунії.

Про це заявила речниця Альянсу Еллісон Гарт у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Вона зазначила, що геснек НАТО Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами", - додала вона.

Читайте: У НАТО тривають суперечки щодо формату допомоги Україні

Що передувало?

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

Також читайте: НАТО посилює оборону Балтії через загрозу Росії, - Reuters