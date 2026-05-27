У НАТО тривають суперечки щодо формату допомоги Україні

У НАТО тривають складні дискусії щодо майбутньої підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Місії України при НАТО Альони Гетьманчук в ефірі телемарафону.

Фінансова формула для України: суперечки в Альянсі

За словами посолки, Альянс готується до саміту в Анкарі, де питання підтримки України стане одним із ключових.

Одним із головних предметів обговорення залишається пропозиція генсека НАТО Марка Рютте щодо виділення країнами-членами 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Гетьманчук зазначила, що частина держав уже підтримала цю ініціативу, але інші країни виступають за більшу гнучкість і не хочуть фіксованих зобов’язань.

"Зрозуміло, що ці сім країн підтримали цю ідею, разом з деякими іншими. Але є країни, які хотіли б мати більше гнучкості та не мати зафіксованих зобов'язань щодо підтримки України", — пояснила вона.

За її словами, ідея з 0,25% ВВП запустила ширшу дискусію щодо стабільного та передбачуваного фінансування України.

Саміт НАТО і пошук компромісу

Підтримка України вже визначена одним із трьох головних пріоритетів майбутнього саміту НАТО.

Водночас триває дискусія щодо того, як саме має бути оформлена фінансова допомога та у якій формі її закріплювати.

Гетьманчук наголосила, що часу на узгодження позицій залишається небагато, адже до саміту лишилося близько шести тижнів.

Вона також звернула увагу, що значна частина фінансового навантаження зараз припадає лише на кілька країн.

"Відбувається складна та делікатна дискусія щодо розподілу фінансового тягаря серед країн НАТО", — зазначила посолка.

За її словами, важливо не створити ситуацію, коли країни, які вже надають значну допомогу, будуть обмежені встановленими лімітами.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію щодо обов’язкового фінансування військової допомоги Україні. Сам Рютте визнав, що план не буде винесений на голосування через відсутність підтримки серед союзників.

