У НАТО тривають суперечки щодо формату допомоги Україні

Гетьманчук: в Альянсі триває складна дискусія щодо підтримки України

У НАТО тривають складні дискусії щодо майбутньої підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Місії України при НАТО Альони Гетьманчук в ефірі телемарафону.

Фінансова формула для України: суперечки в Альянсі

За словами посолки, Альянс готується до саміту в Анкарі, де питання підтримки України стане одним із ключових.

Одним із головних предметів обговорення залишається пропозиція генсека НАТО Марка Рютте щодо виділення країнами-членами 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Гетьманчук зазначила, що частина держав уже підтримала цю ініціативу, але інші країни виступають за більшу гнучкість і не хочуть фіксованих зобов’язань.

"Зрозуміло, що ці сім країн підтримали цю ідею, разом з деякими іншими. Але є країни, які хотіли б мати більше гнучкості та не мати зафіксованих зобов'язань щодо підтримки України", — пояснила вона.

За її словами, ідея з 0,25% ВВП запустила ширшу дискусію щодо стабільного та передбачуваного фінансування України.

Саміт НАТО і пошук компромісу

Підтримка України вже визначена одним із трьох головних пріоритетів майбутнього саміту НАТО.

Водночас триває дискусія щодо того, як саме має бути оформлена фінансова допомога та у якій формі її закріплювати.

Гетьманчук наголосила, що часу на узгодження позицій залишається небагато, адже до саміту лишилося близько шести тижнів.

Вона також звернула увагу, що значна частина фінансового навантаження зараз припадає лише на кілька країн.

"Відбувається складна та делікатна дискусія щодо розподілу фінансового тягаря серед країн НАТО", — зазначила посолка.

За її словами, важливо не створити ситуацію, коли країни, які вже надають значну допомогу, будуть обмежені встановленими лімітами.

  • Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію щодо обов’язкового фінансування військової допомоги Україні. Сам Рютте визнав, що план не буде винесений на голосування через відсутність підтримки серед союзників.

Топ коментарі
+3
Так само у НАТО і у 1990 році соплі жували з США щодо здохлого срср, як і сьогодні щодо здихаючої мацкоувскай ********* ******!!
27.05.2026 21:41 Відповісти
+2
а що це за корабельна сосна альона гетьманчук ?
27.05.2026 21:43 Відповісти
+1
Суперечки - це якось по дитячому - в вас шо кулаків немає?
27.05.2026 21:37 Відповісти
Що до допомоги Україні, чи України? Прошу не плутати вже.
27.05.2026 21:38 Відповісти
А які можуть бути дискусії, коли один наш ДБЛ вніс ваше НАТО до нашої конституції?
27.05.2026 21:41 Відповісти
Якби у нас не була б мета вступлення в ЄС та НАТО то ми би не отримували допомогу від ЄС і НАТО. Диктаторським режимам ЄС та НАТО не допомагає.
27.05.2026 22:16 Відповісти
"З 2016 року Альона Гетьманчук є членом Консультаційного комітету президентів України та Польщі.")
27.05.2026 21:50 Відповісти
чайнік - читай нижче
27.05.2026 21:51 Відповісти
🤣🤣
27.05.2026 21:51 Відповісти
Вони ще й вибирають?🤦 Ну то пустіть тоді до себе рашку
27.05.2026 22:01 Відповісти
Не хочуть допомагати? То хай невдовзі самі повоюють з кацапами.
27.05.2026 22:09 Відповісти
Как раз самые платежеспособные не одобряют идею. Ну Германия, Швеция...
27.05.2026 22:29 Відповісти
Їх суперечки - це саме те , чого і треба кацапам !
27.05.2026 22:30 Відповісти
Кажись у 4 стран НАТО граница по сухому с кацапией, сотни км! Ещё у 3 стран по воде, морю. И они спорят?! Как когда то накануне 1938г. Потом споры прекратились. Обосрались и не зря хоть. Очень похоже на сегодня.
27.05.2026 23:24 Відповісти
 
 