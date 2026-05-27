В НАТО продолжаются споры о формате помощи Украине
В НАТО продолжаются сложные дискуссии о будущей поддержке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук в эфире телемарафона.
Финансовая формула для Украины: споры в Альянсе
По словам посла, Альянс готовится к саммиту в Анкаре, где вопрос поддержки Украины станет одним из ключевых.
Одним из главных предметов обсуждения остается предложение генсека НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами 0,25% ВВП на помощь Украине.
Гетманчук отметила, что часть государств уже поддержала эту инициативу, но другие страны выступают за большую гибкость и не хотят фиксированных обязательств.
"Понятно, что эти семь стран поддержали эту идею, вместе с некоторыми другими. Но есть страны, которые хотели бы иметь больше гибкости и не иметь фиксированных обязательств по поддержке Украины", — пояснила она.
По ее словам, идея с 0,25% ВВП запустила более широкую дискуссию о стабильном и предсказуемом финансировании Украины.
Саммит НАТО и поиск компромисса
Поддержка Украины уже определена одним из трех главных приоритетов предстоящего саммита НАТО.
В то же время продолжается дискуссия о том, как именно должна быть оформлена финансовая помощь и в какой форме ее закреплять.
Гетманчук подчеркнула, что времени на согласование позиций остается немного, ведь до саммита осталось около шести недель.
Она также обратила внимание, что значительная часть финансовой нагрузки сейчас ложится лишь на несколько стран.
"Происходит сложная и деликатная дискуссия о распределении финансового бремени среди стран НАТО", — отметила посол.
По ее словам, важно не создать ситуацию, когда страны, которые уже оказывают значительную помощь, будут ограничены установленными лимитами.
- Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада не поддержали предложение об обязательном финансировании военной помощи Украине. Сам Рютте признал, что план не будет вынесен на голосование из-за отсутствия поддержки среди союзников.
А які можуть бути дискусії, коли один наш ДБЛ вніс ваше НАТО до нашої конституції?