726 12

Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, - Сикорский

Сикорский не верит в наступление РФ на НАТО

На данный момент у России нет возможностей для масштабного наступления против стран НАТО, однако она сохраняет способность к диверсиям и провокациям, к которым Альянс должен быть готов.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

РФ не имеет сил для наступления на НАТО

В частности, Сикорский подчеркнул, что Россия в настоящее время представляет для Польши угрозу и к этому следует относиться серьезно.

"Сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели - у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами", - отметил польский министр.

Намерения Путина не следует недооценивать

Однако он подчеркнул, что намерения Путина серьезнее, чем ожидала Западная Европа, поэтому никто не будет этого недооценивать.

"Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово", - подчеркнул Сикорский.

Буде атака на сувалки і одночасно спроба нарвської народної республіки для москворилих.
27.05.2026 08:12 Ответить
На сувалки полізуть бульби, на нарву перевдягнені зелені чоловічки 'сепари'. Москва буде робити вигляд що ні при чому.
27.05.2026 08:16 Ответить
Тихо - ша! - Сікорський
27.05.2026 08:15 Ответить
Не може провести від слова взагалі.
Бо це буде якісна війна проти московитів, а не окопна часів першої світової .
27.05.2026 08:16 Ответить
Авжеж. Не переймайтесь, і розпалюйте мангал...
27.05.2026 08:16 Ответить
може й не буде наступу, ні великого ні маленького.
а шахедами можуть заїбать
27.05.2026 08:20 Ответить
Буде провокація ака гляйвіц. Потім шаломов може офіційно двинути захищати москвохрюків у нарву - підписав закон для цього
27.05.2026 08:23 Ответить
Так, ця підла шавка Московії так і діє. А піти війною воно засцить і не має сил. Вдарить ракетами - отримає відповідь, в НАТО ракет більше. Це ж не Україна часів Голобородько, коли всі гроші витратили на афальтоукладчики і б'ють по ворогу виключно дронами.
27.05.2026 08:28 Ответить
афальтоукладчики теж потрібні
27.05.2026 08:31 Ответить
Прибалтику легко захватят,там некому сопротивляться,немецкий войск нет там.
27.05.2026 08:59 Ответить
За три дні?
27.05.2026 09:12 Ответить
Кацапи навіть бояться напасти на Естонію, яке НАТО.
27.05.2026 09:10 Ответить
 
 