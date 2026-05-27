Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, - Сикорский

На данный момент у России нет возможностей для масштабного наступления против стран НАТО, однако она сохраняет способность к диверсиям и провокациям, к которым Альянс должен быть готов.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

РФ не имеет сил для наступления на НАТО

В частности, Сикорский подчеркнул, что Россия в настоящее время представляет для Польши угрозу и к этому следует относиться серьезно.

"Сегодня Россия не способна провести крупное наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели - у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами", - отметил польский министр.

Намерения Путина не следует недооценивать

Однако он подчеркнул, что намерения Путина серьезнее, чем ожидала Западная Европа, поэтому никто не будет этого недооценивать.

"Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово", - подчеркнул Сикорский.

