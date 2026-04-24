Россия может напасть на НАТО, если Китай попросит, — адмирал Бауэр

Без поддержки Китая Россия не смогла бы вести войну против Украины в нынешних масштабах. И если решение о нападении на НАТО и будет принято, оно будет исходить из Пекина, поскольку Москва не способна самостоятельно принимать такие решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО (2021–2025), член Совета безопасности Киевского форума по безопасности адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) во время 18-го ежегодного КФБ на тему "Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?"

Во время выступления он подчеркнул важность анализа связей Москва-Пекин и обратил внимание на стратегическую зависимость России от Китая.

Россия – это вассал Китая

"Россия может напасть, если Китай попросит. Решение о нападении на НАТО не может приниматься только в Москве, оно будет приниматься в Пекине. Россия – это вассал Китая", – подчеркнул адмирал.

По его словам, для эффективной подготовки к возможным угрозам Альянсу необходимо не только наращивать военную мощь, но и укреплять промышленный и финансовый потенциал.

НАТО необходимо укреплять промышленный и финансовый потенциал

"Помимо военного потенциала, над которым, конечно, нужно работать и усиливать его, необходимы деньги, а также мощная промышленность, чтобы производить то, что нужно", – отметил Бауэр.

Адмирал подчеркнул, что речь идет не только об оборонной промышленности, но и о более широком привлечении финансового сектора, правительств и частных инвесторов.

Говоря о внутреннем единстве Альянса, Бауэр подчеркнул необходимость сохранять баланс и не допустить раскола между союзниками, в частности с США.

"Нам нужно сохранять хладнокровие и сосредоточивать внимание на том, что происходит в НАТО и в Европе. Мы не должны отталкивать американцев и должны укрепляться внутри Альянса", – подытожил он.

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.

