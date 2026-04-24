Росія може напасти на НАТО, якщо Китай попросить, - адмірал Бауер

Без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну проти України в нинішньому масштабі. І якщо рішення про напад на НАТО і ухвалюватиметься, це буде йти від Пекіну, Москва не здатна самостійно ухвалювати такі рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова Військового комітету НАТО (2021–2025), член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму Адмірал Роб Бауер (Rob Bauer) під час 18-го щорічного КБФ на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Під час виступу він наголосив на важливості аналізу зв’язки Москва-Пекін і звернув увагу на стратегічну залежність Росії від Китаю.

Росія – це васал Китаю

"Росія може напасти, якщо Китай попросить. Рішення про напад на НАТО не може ухвалюватися лише в Москві, воно ухвалюватиметься в Пекіні. Росія – це васал Китаю", – наголосив адмірал.

За його словами, для ефективної підготовки до можливих загроз Альянсу необхідно не лише нарощувати військову силу, а й зміцнювати промисловий та фінансовий потенціал.

НАТО необхідно зміцнювати промисловий та фінансовий потенціал

"Крім військової спроможності, над якою, звичайно, треба працювати та посилювати її, необхідні гроші, а також потужна промисловість, щоб виробити те, що потрібно", – зазначив Бауер.

Адмірал підкреслив, що йдеться не лише про оборонну промисловість, а й про ширше залучення фінансового сектору, урядів та приватних інвесторів.

Говорячи про внутрішню єдність Альянсу, Бауер підкреслив необхідність зберігати баланс і не допустити розколу між союзниками, зокрема зі США.

"Нам потрібно тримати голову холодною і зосереджувати увагу на тому, що відбувається в НАТО і в Європі. Ми не повинні відштовхувати американців і маємо посилюватися всередині Альянсу", – підсумував він.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

