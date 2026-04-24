УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10142 відвідувача онлайн
Новини Наступ Росії на країни НАТО
1 379 12

Росія може напасти на НАТО, якщо Китай попросить, - адмірал Бауер

роб бауер

Без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну проти України в нинішньому масштабі. І якщо рішення про напад на НАТО і ухвалюватиметься, це буде йти від Пекіну, Москва не здатна самостійно ухвалювати такі рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав голова Військового комітету НАТО (2021–2025), член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму Адмірал Роб Бауер (Rob Bauer) під час 18-го щорічного КБФ на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під час виступу він наголосив на важливості аналізу зв’язки Москва-Пекін і звернув увагу на стратегічну залежність Росії від Китаю.

Росія – це васал Китаю

"Росія може напасти, якщо Китай попросить. Рішення про напад на НАТО не може ухвалюватися лише в Москві, воно ухвалюватиметься в Пекіні. Росія – це васал Китаю", – наголосив адмірал.

За його словами, для ефективної підготовки до можливих загроз Альянсу необхідно не лише нарощувати військову силу, а й зміцнювати промисловий та фінансовий потенціал.

НАТО необхідно зміцнювати промисловий та фінансовий потенціал

"Крім військової спроможності, над якою, звичайно, треба працювати та посилювати її, необхідні гроші, а також потужна промисловість, щоб виробити те, що потрібно", – зазначив Бауер.

Адмірал підкреслив, що йдеться не лише про оборонну промисловість, а й про ширше залучення фінансового сектору, урядів та приватних інвесторів.

Говорячи про внутрішню єдність Альянсу, Бауер підкреслив необхідність зберігати баланс і не допустити розколу між союзниками, зокрема зі США.

"Нам потрібно тримати голову холодною і зосереджувати увагу на тому, що відбувається в НАТО і в Європі. Ми не повинні відштовхувати американців і маємо посилюватися всередині Альянсу", – підсумував він.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

Автор: 

Китай (5193) НАТО (7110) росія (69676)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
от шо дивує , прості люди в Україні , 10 років по тому , намагалися достукатися до розумі Західних політиків ,коли казали , шо китай воює в Україні руками русні...Та шо гегемонічни замашки у китая ,далеко йдущі...Чому така деградовани міжнародна політика ?...
показати весь коментар
24.04.2026 18:34 Відповісти
+2
Пригожин теж, по команді китайців, пішов маршем на мацкву!!
****** тільки встигали мити, в воніща від нього, стояла нестерпна!!
Вертухаі мінялися через кожну годину!! Ходили вертухаї, як очманілі….
показати весь коментар
24.04.2026 18:30 Відповісти
+2
Напасти на когось не просять,а наказують,Бауер.
показати весь коментар
24.04.2026 18:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, "Поросить"...
показати весь коментар
24.04.2026 18:25 Відповісти
Китаю потрібний ринок збуту свого хламу а Європа Є основним покупцем. Не думаю що косоокі такі тупі як *****.
показати весь коментар
24.04.2026 18:37 Відповісти
цей алкаш не стане громити мій винний магазин, бо де ж він завтра буде похмелятися!
це - логіка дрібного лавочника і вона тут не працює.
показати весь коментар
24.04.2026 20:04 Відповісти
Зачем это бесполезное сотрясение воздуха в Киеве? Куля в лоба, какие-то натовские чиновники, генералы. Еще и бабки на это тратят. Приехали, покушали, почесали языками, разошлись
показати весь коментар
24.04.2026 18:40 Відповісти
Этот тупица наверно Американец
показати весь коментар
24.04.2026 18:45 Відповісти
Голландець, але прізвище німецьке.
показати весь коментар
24.04.2026 19:28 Відповісти
Я так і бачу, як Китай просить ********* напасти на один з самих великих ринків збуту своїх товарів))
показати весь коментар
24.04.2026 18:47 Відповісти
ну то нехай спробує , на Україну вже напав і борсається 13й рік як лайно собаче
показати весь коментар
24.04.2026 19:15 Відповісти
Пан адмірал явно не любить китайців.
показати весь коментар
24.04.2026 19:24 Відповісти
 
 