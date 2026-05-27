861 14

Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, - Сікорський

сікорський не вірить у наступ рф на НАТО

Станом на зараз Росія не має можливостей для масштабного наступу проти країн НАТО, однак зберігає здатність до диверсій та провокацій, до яких Альянс має бути готовим.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

РФ не має сил для наступу на НАТО

Зокрема, Сікорський підкреслив, що Росія наразі становить для Польщі загрозу і до цього слід ставитися серйозно.

"Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили - у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями", - зауважив польський міністр.

Наміри Путіна не слід недооцінювати

Проте він наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати.

"Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим", - підкреслив Сікорський.

Топ коментарі
На сувалки полізуть бульби, на нарву перевдягнені зелені чоловічки 'сепари'. Москва буде робити вигляд що ні при чому.
27.05.2026 08:16 Відповісти
Авжеж. Не переймайтесь, і розпалюйте мангал...
27.05.2026 08:16 Відповісти
Не може провести від слова взагалі.
Бо це буде якісна війна проти московитів, а не окопна часів першої світової .
27.05.2026 08:16 Відповісти
Буде атака на сувалки і одночасно спроба нарвської народної республіки для москворилих.
27.05.2026 08:12 Відповісти
Тихо - ша! - Сікорський
може й не буде наступу, ні великого ні маленького.
а шахедами можуть заїбать
27.05.2026 08:20 Відповісти
Буде провокація ака гляйвіц. Потім шаломов може офіційно двинути захищати москвохрюків у нарву - підписав закон для цього
27.05.2026 08:23 Відповісти
Так, ця підла шавка Московії так і діє. А піти війною воно засцить і не має сил. Вдарить ракетами - отримає відповідь, в НАТО ракет більше. Це ж не Україна часів Голобородько, коли всі гроші витратили на афальтоукладчики і б'ють по ворогу виключно дронами.
27.05.2026 08:28 Відповісти
Прибалтику легко захватят,там некому сопротивляться,немецкий войск нет там.
27.05.2026 08:59 Відповісти
За три дні?
27.05.2026 09:12 Відповісти
Кацапи навіть бояться напасти на Естонію, яке НАТО.
27.05.2026 09:10 Відповісти
"Не здатна провести великий наступ"- не означає ,що не здатна насрати на стіл!!! Що власне систематично і робить!
27.05.2026 09:32 Відповісти
росія здатна напасти на НАТО ,українці навчили москалів воювати .
27.05.2026 09:38 Відповісти
 
 