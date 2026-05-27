Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, - Сікорський

Станом на зараз Росія не має можливостей для масштабного наступу проти країн НАТО, однак зберігає здатність до диверсій та провокацій, до яких Альянс має бути готовим.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

РФ не має сил для наступу на НАТО

Зокрема, Сікорський підкреслив, що Росія наразі становить для Польщі загрозу і до цього слід ставитися серйозно.

"Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили - у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями", - зауважив польський міністр.

Наміри Путіна не слід недооцінювати

Проте він наголосив, що наміри Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа, тож ніхто не буде цього недооцінювати.

"Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим", - підкреслив Сікорський.

