НАТО о падении российского дрона на дом в Румынии: "Мы осуждаем безрассудство РФ"
В НАТО прокомментировали попадание дрона в Румынии.
Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что генеральный секретарь НАТО Рютте поддерживает связь с румынскими властями.
"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону против всех угроз, включая дроны", - добавила она.
- Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажный дом и взорвался. Пострадали два человека.
Зупиніться.
Р.С. мені цікаво, чи є розуміння в Європі, що подібні заяви на зухвалі злочини росії, тільки заоохочують путіна до нападу на країни натИ?
Кожен раз одне і те саме питання, навіщо вони себе такими заявами принижують, а бездіяльністю самовикривають свою безпорадність?!
Це ж небезпечно.
- Сцикуни !
Про НАТО у даній ситуації можна сказати:
- Супер сцикуни !
Ля-ля-ля. Тру-ля-ля.
Я щось подумав, а чому NATO не висувало своїх представників на "Євробачення" з якімось виступом по "художньому свисту"?
Ото було б видовище!
Може й стали б перманентними переможцями?
У цих
обмудківпанів-добродіїв добре виходить...
Рудий додік вчергове скаже "I get along with vlad very well".
Але НАТО знає про цей хитрий план і будуть мудріші. Хай навіть пітун під'їзди з людьми буде зносити в Європі, ну що війну через таке починати? Це максимум 4 стаття НАТО, а може й третя.