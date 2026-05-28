НАТО усиливает оборону Балтии из-за угрозы со стороны России, - Reuters
Немецко-нидерландский корпус НАТО возьмет на себя роль тактического штаба для Эстонии и Латвии в рамках новых оборонных планов Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство обороны Германии.
Новый штаб для Балтии
В немецком Минобороны сообщили, что новая структура начнет работать примерно в середине года.
"Развертывание дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет сплоченность НАТО и способствует сдерживанию России", – заявили в ведомстве.
Речь идет об усилении обороны восточного фланга НАТО на фоне потенциальных угроз со стороны РФ.
НАТО готовится к быстрому реагированию
Ранее Reuters сообщало, что Альянс создает новую структуру для обеспечения быстрого развертывания сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.
В настоящее время войска НАТО в трех странах Балтии, а также в северной части Польши подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине.
В Госдепе США ранее заявляли, что российские военные, получившие боевой опыт во время войны против Украины, могут представлять угрозу для стран Балтии.
Прибалтика изучает опыт Украины
На фоне постоянных российских атак страны Балтии также начали обращаться к Украине, чтобы перенять опыт строительства бомбоубежищ и защиты гражданской инфраструктуры.
Причиной стали массированные воздушные атаки РФ по Украине, а также случаи, когда беспилотники из зоны боевых действий залетали в воздушное пространство стран ЕС.
