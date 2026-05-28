НАТО усиливает оборону Балтии из-за угрозы со стороны России, - Reuters

Немецко-нидерландский корпус НАТО возьмет на себя роль тактического штаба для Эстонии и Латвии в рамках новых оборонных планов Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Министерство обороны Германии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новый штаб для Балтии

В немецком Минобороны сообщили, что новая структура начнет работать примерно в середине года.

"Развертывание дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет сплоченность НАТО и способствует сдерживанию России", – заявили в ведомстве.

Речь идет об усилении обороны восточного фланга НАТО на фоне потенциальных угроз со стороны РФ.

Читайте: В Литве призвали противодействовать влиянию РФ в Православной церкви

НАТО готовится к быстрому реагированию

Ранее Reuters сообщало, что Альянс создает новую структуру для обеспечения быстрого развертывания сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.

В настоящее время войска НАТО в трех странах Балтии, а также в северной части Польши подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине.

В Госдепе США ранее заявляли, что российские военные, получившие боевой опыт во время войны против Украины, могут представлять угрозу для стран Балтии.

Читайте: Великобритания назвала Россию главным фактором напряженности в Гренландии

Прибалтика изучает опыт Украины

На фоне постоянных российских атак страны Балтии также начали обращаться к Украине, чтобы перенять опыт строительства бомбоубежищ и защиты гражданской инфраструктуры.

Причиной стали массированные воздушные атаки РФ по Украине, а также случаи, когда беспилотники из зоны боевых действий залетали в воздушное пространство стран ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вносит наибольший вклад в европейскую безопасность за пределами НАТО, - Вадефуль