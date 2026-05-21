Украина вносит наибольший вклад в европейскую безопасность за пределами НАТО, — Вадефуль
На встрече глав МИД стран НАТО в шведском Хельсингборге будут обсуждаться вопросы усиления поддержки Украины и война на Ближнем Востоке.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
В частности, он подчеркнул, что Украина сейчас вносит наибольший вклад в европейскую безопасность за пределами НАТО. Поэтому на саммите в Швеции союзники должны разработать предложения о том, как они могут в дальнейшем поддерживать Украину и использовать достижения ее оборонной промышленности в Альянсе.
Ситуация на Ближнем Востоке
Кроме того, на встрече будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. По словам Вадефуля, усилия направлены на обеспечение свободного судоходства.
"Мы готовы присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива", — добавил он.
