Украина вносит наибольший вклад в европейскую безопасность за пределами НАТО, — Вадефуль

На встрече глав МИД стран НАТО в шведском Хельсингборге будут обсуждаться вопросы усиления поддержки Украины и война на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он подчеркнул, что Украина сейчас вносит наибольший вклад в европейскую безопасность за пределами НАТО. Поэтому на саммите в Швеции союзники должны разработать предложения о том, как они могут в дальнейшем поддерживать Украину и использовать достижения ее оборонной промышленности в Альянсе.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. По словам Вадефуля, усилия направлены на обеспечение свободного судоходства.

"Мы готовы присоединиться к международным усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива", — добавил он.

Комусь ще перекласти це з нiмецькоi?
21.05.2026 19:47 Ответить
за счет украинцев хотят иметь безопасность эти *********
21.05.2026 20:04 Ответить
ха!!! а який фінансовий винос робить зєля та його шобла з фінансування європою своєї безпеки!! це просто винос моска! вершина айсберга якого, тільки на 1/10 -ту над поверхнею!!
21.05.2026 20:04 Ответить
Ну спасибо граждан начальник, очень до души нам такое. Да мы и сами не сомневались. Ты если что, заходи.
21.05.2026 20:05 Ответить
А в межах НАТО хто робить найбільший внесок?))
21.05.2026 20:09 Ответить
 
 