Україна робить найбільший внесок у європейську безпеку поза межами НАТО, - Вадефуль

На зустрічі очільників МЗС країн НАТО у шведському Гельсінгборзі йтиметься про посилення підтримки України та війну на Близькому Сході.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ.

Так, він наголосив, що Україна зараз робить найбільший внесок у європейську безпеку поза межами НАТО. Тому на саміті у Швеції союзники мають розробити пропозиції щодо того, як вони можуть надалі підтримувати Україну та використати досягнення її оборонної промисловості в Альянсі.

Ситуація на Близькому Сході

Крім того на зустрічі йтиметься про ситуацію на Близькому Сході. За словами Вадефуля, зусилля спрямовані на забезпечення вільного судноплавства.

"Ми готові долучитися до міжнародних зусиль щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки", - додав він.

Комусь ще перекласти це з нiмецькоi?
21.05.2026 19:47 Відповісти
за счет украинцев хотят иметь безопасность эти *********
21.05.2026 20:04 Відповісти
ха!!! а який фінансовий винос робить зєля та його шобла з фінансування європою своєї безпеки!! це просто винос моска! вершина айсберга якого, тільки на 1/10 -ту над поверхнею!!
21.05.2026 20:04 Відповісти
Ну спасибо граждан начальник, очень до души нам такое. Да мы и сами не сомневались. Ты если что, заходи.
21.05.2026 20:05 Відповісти
А в межах НАТО хто робить найбільший внесок?))
21.05.2026 20:09 Відповісти
 
 