Україна робить найбільший внесок у європейську безпеку поза межами НАТО, - Вадефуль

На зустрічі очільників МЗС країн НАТО у шведському Гельсінгборзі йтиметься про посилення підтримки України та війну на Близькому Сході.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України

Так, він наголосив, що Україна зараз робить найбільший внесок у європейську безпеку поза межами НАТО. Тому на саміті у Швеції союзники мають розробити пропозиції щодо того, як вони можуть надалі підтримувати Україну та використати досягнення її оборонної промисловості в Альянсі.

Також читайте: Частина країн НАТО недостатньо витрачає на підтримку України, - Рютте

Ситуація на Близькому Сході

Крім того на зустрічі йтиметься про ситуацію на Близькому Сході. За словами Вадефуля, зусилля спрямовані на забезпечення вільного судноплавства.

"Ми готові долучитися до міжнародних зусиль щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки", - додав він.

Також читайте: Підтримка України буде пріоритетом на саміті НАТО в Анкарі, - Рютте