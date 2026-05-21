Частина країн НАТО недостатньо витрачає на підтримку України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що внесок країн Альянсу у підтримку України залишається нерівномірним, й низка країн із 32 держав-членів витрачає недостатньо ресурсів на її підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час візиту до Швеції, відповідаючи на запитання журналіста, чи зможе запрацювати ініціатива, щоб кожна країна НАТО витрачала 0,25% ВВП на підтримку України.

Обмежене коло держав роблять максимум для України

За словами Рютте, є обмежене коло держав, які "перевищують свої можливості" у допомозі Україні. Серед них – Швеція, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та інші країни Північної Європи й Балтії. Водночас значна частина союзників робить менший внесок.

Рютте нагадав, що запропонував орієнтир – витрачати близько 0,25% ВВП на підтримку України. Водночас він визнав, що ця ініціатива навряд чи отримає одностайну підтримку в НАТО, але вже спричинила дискусію серед союзників.

Якщо ми всі говоримо, що Україна має залишатися сильною у цій боротьбі та наближати мир, тоді всі мають робити свій внесок", – зазначив генсек НАТО.

Слід продовжувати максимально підтримувати Україну

Він також підкреслив, що союзникам не варто піддаватися російським наративам і слід продовжувати максимально підтримувати Україну, спрямовуючи допомогу на посилення її обороноздатності.

