Часть стран НАТО недостаточно тратит на поддержку Украины, — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вклад стран Альянса в поддержку Украины остается неравномерным, и ряд стран из 32 государств-членов выделяет недостаточно ресурсов на ее поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время визита в Швецию, отвечая на вопрос журналиста, сможет ли заработать инициатива, чтобы каждая страна НАТО тратила 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Ограниченный круг государств делает максимум для Украины

По словам Рютте, есть ограниченный круг государств, которые "превышают свои возможности" в помощи Украине. Среди них – Швеция, Канада, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия и другие страны Северной Европы и Балтии. В то же время значительная часть союзников вносит меньший вклад.

Рютте напомнил, что предложил ориентир – тратить около 0,25% ВВП на поддержку Украины. В то же время он признал, что эта инициатива вряд ли получит единодушную поддержку в НАТО, но уже вызвала дискуссию среди союзников.

"Если мы все говорим, что Украина должна оставаться сильной в этой борьбе и приближать мир, тогда все должны вносить свой вклад", – отметил генсек НАТО.

Следует продолжать максимально поддерживать Украину

Он также подчеркнул, что союзникам не стоит поддаваться российским нарративам и следует продолжать максимально поддерживать Украину, направляя помощь на укрепление ее обороноспособности.

Что предшествовало?