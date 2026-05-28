НАТО посилює оборону Балтії через загрозу Росії, - Reuters
Німецько-нідерландський корпус НАТО візьме на себе роль тактичного штабу для Естонії та Латвії в межах нових оборонних планів Альянсу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Міністерство оборони Німеччини.
Новий штаб для Балтії
У німецькому Міноборони повідомили, що нова структура почне працювати приблизно в середині року.
"Розгортання додаткового тактичного штабу в регіоні посилює згуртованість НАТО та сприяє стримуванню Росії", – заявили у відомстві.
Йдеться про посилення оборони східного флангу НАТО на тлі потенційних загроз з боку РФ.
НАТО готується до швидкого реагування
Раніше Reuters повідомляло, що Альянс створює нову структуру для забезпечення швидкого розгортання сил у Латвії та Естонії у випадку війни з Росією.
Наразі війська НАТО у трьох країнах Балтії, а також у північній частині Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу в польському Щецині.
У Держдепі США раніше заявляли, що російські військові, які отримали бойовий досвід під час війни проти України, можуть становити загрозу для країн Балтії.
Балтія вивчає досвід України
На тлі постійних російських атак країни Балтії також почали звертатися до України, щоб перейняти досвід будівництва бомбосховищ і захисту цивільної інфраструктури.
Причиною стали масовані повітряні атаки РФ по Україні, а також випадки, коли безпілотники із зони бойових дій залітали у повітряний простір країн ЄС.
