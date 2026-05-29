УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12800 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака Удари по РФ
1 200 21

Росія вперше оголосила ракетну небезпеку на Ямалі – за понад 2000 км від України

ракета

Влада Росії вперше від початку повномасштабного вторгнення оголосила ракетну небезпеку на території всього Уральського федерального округу. Масштабна тривога докотилася навіть до Ямалу, що розташований на відстані понад 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Про це заявив повпред президента РФ в окрузі Артем Жога, пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Паніка у російських регіонах

Через загрозу атаки небо над Уралом екстрено закрили: аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі повністю зупинили прийом та виліт пасажирських літаків.

Місцеві мешканці також повідомляють про виття сирен та повітряну тривогу в інших регіонах Росії, зокрема в Тюменській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях, Пермському краї, Ханти-Мансійському автономному окрузі та Татарстані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок падіння "уламків БпЛА" виникла пожежа на території порту Темрюк у Росії

Загалом під прицілом "невідомих повітряних цілей" опинилися щонайменше 20 регіонів РФ. Столиця Ямало-Ненецького автономного округу — Салехард — розташована приблизно за 2400 кілометрів від України.

Удари по РФ

  • Нагадаємо, 29 травня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони Волгоградського НПЗ у РФ та нафтоперекачувальної станції у російському Ярославлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Ярославську область: перекрито рух у бік Москви

Автор: 

ракети (4433) росія (70201) Удари по РФ (973)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Там Ямальський Хрест.Місце ,де проходять нафтові та газові трубопроводи.Одна іскра і фсьо.Як довго я чекала на це...Слава ЗСУ!
показати весь коментар
29.05.2026 17:42 Відповісти
+3
Ото того кацапи і "заметали ікру...".
показати весь коментар
29.05.2026 17:53 Відповісти
+2
Хибна тривога. То ключем летіли пінгвіни.
показати весь коментар
29.05.2026 17:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там Ямальський Хрест.Місце ,де проходять нафтові та газові трубопроводи.Одна іскра і фсьо.Як довго я чекала на це...Слава ЗСУ!
показати весь коментар
29.05.2026 17:42 Відповісти
Ото того кацапи і "заметали ікру...".
показати весь коментар
29.05.2026 17:53 Відповісти
Труба це не НПЗ. Її поміняти на порядок швидше і простіше.
показати весь коментар
29.05.2026 18:00 Відповісти
Ага, хер зна де, на вічной мерзлоті.
Перекрили, доставили, змонтували/заменили, відкрили. А тут знов весела зграя добрих птахів прилітіла. Нежданчик. Печалька. І так по колу.
показати весь коментар
29.05.2026 18:13 Відповісти
У них там все на мерзлоті будувалося і будується. Не здивуєш їх цим. Після удару розведуть ці труби на кілометри або захистять краще або і те й інше. Я не проти удару. Просто не потрібно думати, що якась катастрофа трапиться у русні через це.
показати весь коментар
29.05.2026 18:20 Відповісти
Будувалось ще при Совке. Тому спеці давно перемерли. А шоб таке збудувати потрібні МІСЯЦІ а не дні.
показати весь коментар
29.05.2026 18:27 Відповісти
Магістральний газопровід «Сила Сибіру» побудували за 5 років (перша черга), а його загальна протяжність на території Росії становить близько 3 000 кілометрів. [https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/ 1, https://minenergo.gov.ru/activity/energy-objects/realizatsiya-proekta-magistralnyy-gazoprovod-sila-sibiri 2, https://tomsk-tr.gazprom.ru/about/sila-sibiri/ 3, https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/ 4] Початок робіт: вересень 2014 року (зварювання першого стику).Офіційний запуск: 2 грудня 2019 року, коли розпочалися перші поставки газу до Китаю.

Приблизно 1,5 км на добу крізь тайгу, річки і гори з урахуванням будівництва перекачувальних станцій та іншої інфраструктури.
показати весь коментар
29.05.2026 18:42 Відповісти
А є ще такі цілі як перекачувальні станції. Так що...
Як років більше 3-х тому написав у ТГ Офіцер, а може Говорять Снайпер (вже не пам'ятаю хто з них і не ручаюсь за абсолютну точність цитати) - «потрібно робити свої ракети, при усіх мінусах війни у нас з'явився полігон на 8000 км».
показати весь коментар
29.05.2026 18:20 Відповісти
так званий "ямальськи хрест" - це просто місце у тундрі (65°21'32.6"N 73°25'43.7"E). приблизно 700х500 метрів, де окрім ягєля, карліковиї бєрьозок і непуганих лємінгов. більше нічого нема. Тому іскра там, вибачаюсь, до сраки.
показати весь коментар
29.05.2026 18:13 Відповісти
і да, нафтових труб там нема. Вас хтось ввів в оману.
показати весь коментар
29.05.2026 18:19 Відповісти
Хибна тривога. То ключем летіли пінгвіни.
показати весь коментар
29.05.2026 17:46 Відповісти
Ну дай Боже шоб не в останнє!
показати весь коментар
29.05.2026 17:46 Відповісти
Ямальский хрест? Цікаво, що туди полетіло.
показати весь коментар
29.05.2026 17:54 Відповісти
тут недалеко жив один сербський братушка, років десь 35 -ти. він постійно ганяв на сабетту, допомогав братам своїм старшим той спг термінал будувати. нарешті такі відморозив собі ступні ніг. ну руцька медицина їх там якось відрізала і відправила його в зад. помирати. роки через 3 після повернення він і помер )) сподіваюсь тепер помре і разультат і його праці, і всих його таваріщей по цій стройке вєка ))
показати весь коментар
29.05.2026 17:55 Відповісти
Ямальський хрест зачекався добрих українських птахів миру.
показати весь коментар
29.05.2026 18:05 Відповісти
Що то було, мабуть НЛО, ні сіло, ні впало, по небу пливло. А якщо серйозно, то яка ж то в них дирява ППО, що кацапи аж на Ямалі обсираються.
показати весь коментар
29.05.2026 18:05 Відповісти
Це вони для солідарності обісралися
показати весь коментар
29.05.2026 18:23 Відповісти
Кацапи кажуть, що на Ямалі ще не відключили інтернет. Тож треба привід. У нас теоретично тількі Фламінго може долетіти, до 3000 км. Більше нічого.
показати весь коментар
29.05.2026 18:09 Відповісти
Я думаю це для того щоб розповісти про велику перемогу у збити всіх дронів та показати фільм про це. Бо на більш близької частини ху... лостану це вже зробити не реально
показати весь коментар
29.05.2026 18:22 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 18:22 Відповісти
Мацква повинна гинути в документальних фільмах.
показати весь коментар
29.05.2026 18:48 Відповісти
 
 