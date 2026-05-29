Росія вперше оголосила ракетну небезпеку на Ямалі – за понад 2000 км від України

Влада Росії вперше від початку повномасштабного вторгнення оголосила ракетну небезпеку на території всього Уральського федерального округу. Масштабна тривога докотилася навіть до Ямалу, що розташований на відстані понад 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Про це заявив повпред президента РФ в окрузі Артем Жога, пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Паніка у російських регіонах

Через загрозу атаки небо над Уралом екстрено закрили: аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі повністю зупинили прийом та виліт пасажирських літаків.

Місцеві мешканці також повідомляють про виття сирен та повітряну тривогу в інших регіонах Росії, зокрема в Тюменській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях, Пермському краї, Ханти-Мансійському автономному окрузі та Татарстані.

Загалом під прицілом "невідомих повітряних цілей" опинилися щонайменше 20 регіонів РФ. Столиця Ямало-Ненецького автономного округу — Салехард — розташована приблизно за 2400 кілометрів від України.

Удари по РФ

Нагадаємо, 29 травня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони Волгоградського НПЗ у РФ та нафтоперекачувальної станції у російському Ярославлі.

