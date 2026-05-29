Россия впервые объявила ракетную опасность на Ямале – более чем в 2000 км от Украины

Власти России впервые с начала полномасштабного вторжения объявили ракетную тревогу на территории всего Уральского федерального округа. Масштабная тревога докатилась даже до Ямала, расположенного на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной.

Об этом заявил полпред президента РФ в округе Артем Жога, пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Паника в российских регионах

Из-за угрозы атаки небо над Уралом экстренно закрыли: аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми полностью приостановили прием и вылет пассажирских самолетов.

Местные жители также сообщают о вое сирен и воздушной тревоге в других регионах России, в частности в Тюменской, Нижегородской и Оренбургской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане.

Всего под прицелом "неизвестных воздушных целей" оказались как минимум 20 регионов РФ. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа - Салехард - расположена примерно в 2400 километрах от Украины.

  • Напомним, 29 мая Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны Волгоградского НПЗ в РФ и нефтеперекачивающей станции в российском Ярославле.

Топ комментарии
Там Ямальський Хрест.Місце ,де проходять нафтові та газові трубопроводи.Одна іскра і фсьо.Як довго я чекала на це...Слава ЗСУ!
29.05.2026 17:42 Ответить
Ну дай Боже шоб не в останнє!
29.05.2026 17:46 Ответить
Хибна тривога. То ключем летіли пінгвіни.
29.05.2026 17:46 Ответить
29.05.2026 17:42 Ответить
Ото того кацапи і "заметали ікру...".
29.05.2026 17:53 Ответить
Труба це не НПЗ. Її поміняти на порядок швидше і простіше.
29.05.2026 18:00 Ответить
Ага, хер зна де, на вічной мерзлоті.
Перекрили, доставили, змонтували/заменили, відкрили. А тут знов весела зграя добрих птахів прилітіла. Нежданчик. Печалька. І так по колу.
29.05.2026 18:13 Ответить
так званий "ямальськи хрест" - це просто місце у тундрі (65°21'32.6"N 73°25'43.7"E). приблизно 700х500 метрів, де окрім ягєля, карліковиї бєрьозок і непуганих лємінгов. більше нічого нема. Тому іскра там, вибачаюсь, до сраки.
29.05.2026 18:13 Ответить
29.05.2026 17:46 Ответить
29.05.2026 17:46 Ответить
Ямальский хрест? Цікаво, що туди полетіло.
29.05.2026 17:54 Ответить
тут недалеко жив один сербський братушка, років десь 35 -ти. він постійно ганяв на сабетту, допомогав братам своїм старшим той спг термінал будувати. нарешті такі відморозив собі ступні ніг. ну руцька медицина їх там якось відрізала і відправила його в зад. помирати. роки через 3 після повернення він і помер )) сподіваюсь тепер помре і разультат і його праці, і всих його таваріщей по цій стройке вєка ))
29.05.2026 17:55 Ответить
Ямальський хрест зачекався добрих українських птахів миру.
29.05.2026 18:05 Ответить
Що то було, мабуть НЛО, ні сіло, ні впало, по небу пливло. А якщо серйозно, то яка ж то в них дирява ППО, що кацапи аж на Ямалі обсираються.
29.05.2026 18:05 Ответить
Кацапи кажуть, що на Ямалі ще не відключили інтернет. Тож треба привід. У нас теоретично тількі Фламінго може долетіти, до 3000 км. Більше нічого.
29.05.2026 18:09 Ответить
 
 