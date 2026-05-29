Россия впервые объявила ракетную опасность на Ямале – более чем в 2000 км от Украины

Власти России впервые с начала полномасштабного вторжения объявили ракетную тревогу на территории всего Уральского федерального округа. Масштабная тревога докатилась даже до Ямала, расположенного на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной.

Об этом заявил полпред президента РФ в округе Артем Жога, пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Паника в российских регионах

Из-за угрозы атаки небо над Уралом экстренно закрыли: аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми полностью приостановили прием и вылет пассажирских самолетов.

Местные жители также сообщают о вое сирен и воздушной тревоге в других регионах России, в частности в Тюменской, Нижегородской и Оренбургской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане.

Всего под прицелом "неизвестных воздушных целей" оказались как минимум 20 регионов РФ. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа - Салехард - расположена примерно в 2400 километрах от Украины.

Удары по РФ

Напомним, 29 мая Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны Волгоградского НПЗ в РФ и нефтеперекачивающей станции в российском Ярославле.

