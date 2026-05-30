Беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза

В ночь на 30 мая беспилотники атаковали город Армавир в Краснодарском крае России. В результате удара была повреждена нефтебаза, на территории объекта возник пожар.

По предварительным данным, беспилотники атаковали промышленную зону Армавира. Целью стала "Южная нефтяная компания", расположенная на территории города.

Местные жители сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Информация об атаке начала распространяться в социальных сетях и местных телеграм-каналах.

В результате удара БПЛА была повреждена территория нефтебазы. После попадания на объекте вспыхнул пожар.

На данный момент официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших не обнародована. Также уточняются данные о количестве беспилотников, участвовавших в атаке.

Власти Краснодарского края и экстренные службы продолжают оценивать последствия инцидента. На месте работают спасатели и профильные службы.

ООО "Южная нефтяная компания": что известно?

Армавир является одним из промышленных центров Краснодарского края, где расположены предприятия топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуры. Среди них ООО "Южная нефтяная компания".

Это российская топливная компания, которая занимается розничной и оптовой торговлей нефтепродуктами, а также владеет крупной нефтебазой и перевалочным комплексом.

Компания зарегистрирована в 2004 году как ООО "Южная нефтяная компания" (ООО "ЮНК").

Генеральный директор и владелец — Рязауди Магамадов.

Основное направление деятельности — продажа моторного топлива через сеть АЗС и оптовая торговля топливом.

В структуру группы входит ЗАО "Накопительная перевалочная нефтебаза Южная нефтяная компания" (НП НБ ЮНК) — крупный комплекс по хранению и перевалке нефтепродуктов в промзоне Армавира.

Именно эта нефтебаза в последние годы неоднократно упоминалась в сообщениях об атаках украинских беспилотников на топливную инфраструктуру Краснодарского края. В марте 2026 года сообщалось о пожаре резервуаров на объекте НП НБ ЮНК после удара дронов.

