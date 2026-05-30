Беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза

В ночь на 30 мая беспилотники атаковали город Армавир в Краснодарском крае России. В результате удара была повреждена нефтебаза, на территории объекта возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Под ударом оказалась промышленная зона

По предварительным данным, беспилотники атаковали промышленную зону Армавира. Целью стала "Южная нефтяная компания", расположенная на территории города.

Местные жители сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Информация об атаке начала распространяться в социальных сетях и местных телеграм-каналах.

В результате удара БПЛА была повреждена территория нефтебазы. После попадания на объекте вспыхнул пожар.

На данный момент официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших не обнародована. Также уточняются данные о количестве беспилотников, участвовавших в атаке.

Власти Краснодарского края и экстренные службы продолжают оценивать последствия инцидента. На месте работают спасатели и профильные службы.

ООО "Южная нефтяная компания": что известно?

Армавир является одним из промышленных центров Краснодарского края, где расположены предприятия топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуры. Среди них ООО "Южная нефтяная компания".

Это российская топливная компания, которая занимается розничной и оптовой торговлей нефтепродуктами, а также владеет крупной нефтебазой и перевалочным комплексом.

  • Компания зарегистрирована в 2004 году как ООО "Южная нефтяная компания" (ООО "ЮНК").
  • Генеральный директор и владелец — Рязауди Магамадов.
  • Основное направление деятельности — продажа моторного топлива через сеть АЗС и оптовая торговля топливом.
  • В структуру группы входит ЗАО "Накопительная перевалочная нефтебаза Южная нефтяная компания" (НП НБ ЮНК) — крупный комплекс по хранению и перевалке нефтепродуктов в промзоне Армавира.

Именно эта нефтебаза в последние годы неоднократно упоминалась в сообщениях об атаках украинских беспилотников на топливную инфраструктуру Краснодарского края. В марте 2026 года сообщалось о пожаре резервуаров на объекте НП НБ ЮНК после удара дронов.

беспилотник (5253) Краснодарский край РФ (63) Армавир (1)
Благодатний вогонь, з Мирної України, зійшов на голови московитів-окупантів за їх злочини з 2014 року!!
30.05.2026 07:58 Ответить
Нормально... Хай накопичують пальне, на нафтобазі, побільше - щоб наші по "пустишках" не били. А накопичення буде - бо рокаду на Крим, перекрили...

В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(С Маршак. 1943 год)
30.05.2026 07:59 Ответить
Горить москва, червоне небо,
На сотні кілометрів дим.
Се то вже так вам було треба
Той Крим?
30.05.2026 08:09 Ответить
обожнюю нічні новини які починаються з
"Безпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено кацнафтобазу"
30.05.2026 09:07 Ответить
ніколи такого не було і ось знову
30.05.2026 08:03 Ответить
подобається фото як з жосткого порносайту
30.05.2026 08:10 Ответить
Краснодарський край це тимчасово окупована територія України тому маємо повне право всім шо маємо.
30.05.2026 08:24 Ответить
ВСЁ спалить к ****** на вех сранных болотах, во славу великой Украины!!!
30.05.2026 09:08 Ответить
Черньій пепел на уши лаптеголовьім - добрьій знак.
30.05.2026 09:56 Ответить
 
 