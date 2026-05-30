Беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза
В ночь на 30 мая беспилотники атаковали город Армавир в Краснодарском крае России. В результате удара была повреждена нефтебаза, на территории объекта возник пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Под ударом оказалась промышленная зона
По предварительным данным, беспилотники атаковали промышленную зону Армавира. Целью стала "Южная нефтяная компания", расположенная на территории города.
Местные жители сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Информация об атаке начала распространяться в социальных сетях и местных телеграм-каналах.
В результате удара БПЛА была повреждена территория нефтебазы. После попадания на объекте вспыхнул пожар.
На данный момент официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших не обнародована. Также уточняются данные о количестве беспилотников, участвовавших в атаке.
Власти Краснодарского края и экстренные службы продолжают оценивать последствия инцидента. На месте работают спасатели и профильные службы.
ООО "Южная нефтяная компания": что известно?
Армавир является одним из промышленных центров Краснодарского края, где расположены предприятия топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуры. Среди них ООО "Южная нефтяная компания".
Это российская топливная компания, которая занимается розничной и оптовой торговлей нефтепродуктами, а также владеет крупной нефтебазой и перевалочным комплексом.
- Компания зарегистрирована в 2004 году как ООО "Южная нефтяная компания" (ООО "ЮНК").
- Генеральный директор и владелец — Рязауди Магамадов.
- Основное направление деятельности — продажа моторного топлива через сеть АЗС и оптовая торговля топливом.
- В структуру группы входит ЗАО "Накопительная перевалочная нефтебаза Южная нефтяная компания" (НП НБ ЮНК) — крупный комплекс по хранению и перевалке нефтепродуктов в промзоне Армавира.
Именно эта нефтебаза в последние годы неоднократно упоминалась в сообщениях об атаках украинских беспилотников на топливную инфраструктуру Краснодарского края. В марте 2026 года сообщалось о пожаре резервуаров на объекте НП НБ ЮНК после удара дронов.
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(С Маршак. 1943 год)
"Безпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено кацнафтобазу"