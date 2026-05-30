В Нижегородской области РФ создают целое "министерство" для защиты от украинских дронов
Власти Нижегородской области РФ решили бороться с налетами украинских беспилотников. В регионе появится "министерство защиты объектов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении правительства Нижегородской области РФ от 30 мая.
Что известно?
Местный губернатор Глеб Никитин уже подписал указ об очередных изменениях в структуре регионального правительства. Основной задачей вновь созданного "министерства" будет попытка защитить местную инфраструктуру и стратегические заводы от атак украинских дронов.
Курировать новое ведомство непосредственно поручили заместителю главы правительства Владимиру Тужилину, который параллельно отвечает за энергетику и ЖКХ, которые чаще всего и страдают от налетов.
Кроме того, указ губернатора переводит под контроль другого заместителя двух топ-чиновников, один из которых курирует вопросы так называемой "СВО" (войны против Украины).
- Отметим, что расстояние от Нижнего Новгорода до границы с Украиной составляет более 600 километров.
Атаки на Нижний Новгород
Украинские дроны неоднократно атаковали российскую Нижегородскую область. 20 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении установки первичной переработки нефти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Кстово.
30 апреля в Нижегородской области объявили об опасности атаки БПЛА.
