В Нижегородской области РФ создают целое "министерство" для защиты от украинских дронов

Власти Нижегородской области РФ решили бороться с налетами украинских беспилотников. В регионе появится "министерство защиты объектов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении правительства Нижегородской области РФ от 30 мая.

Что известно?

Местный губернатор Глеб Никитин уже подписал указ об очередных изменениях в структуре регионального правительства. Основной задачей вновь созданного "министерства" будет попытка защитить местную инфраструктуру и стратегические заводы от атак украинских дронов.

Курировать новое ведомство непосредственно поручили заместителю главы правительства Владимиру Тужилину, который параллельно отвечает за энергетику и ЖКХ, которые чаще всего и страдают от налетов.

Кроме того, указ губернатора переводит под контроль другого заместителя двух топ-чиновников, один из которых курирует вопросы так называемой "СВО" (войны против Украины).

  • Отметим, что расстояние от Нижнего Новгорода до границы с Украиной составляет более 600 километров.

Атаки на Нижний Новгород

Украинские дроны неоднократно атаковали российскую Нижегородскую область. 20 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении установки первичной переработки нефти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Кстово.

30 апреля в Нижегородской области объявили об опасности атаки БПЛА.

30.05.2026 19:11 Ответить
значить треба знов ****** по арзамаському приладобудівному заводу. Бажао щоб там на зміні вбило декілька кацапів.
30.05.2026 19:16 Ответить
При совку Горький був закритим містом. Там навіть атомні субмарини робили, як не дивно це з точки зору географії.
30.05.2026 19:24 Ответить
Ни хера себе. Так мы там рабочие места создаём? Так пусть они и налоги сюда платят
30.05.2026 19:30 Ответить
Пользуясь случаем, передаю привет двоюродному брату и его семье. Будет "весело", обещаю.
30.05.2026 19:38 Ответить
Мій двоюрідний вже із Сочі з"...бався до Чехії падло.
30.05.2026 19:43 Ответить
В моем случае все намного хуже, из упоротых. Позвонил тетке(моей матери) в 2022 и весело спросил, когда я уже в плен сдамся.
30.05.2026 19:54 Ответить
Це все йде за планом або ми ще не починали?
30.05.2026 20:18 Ответить
Дзержинськ поруч із НН. Там виробництв військової хімії повно...
30.05.2026 20:33 Ответить
 
 