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Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА, - росЗМІ
Саратовський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки 21 березня.
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Уламки дронів також впали на місцеву ТЕЦ-2, а один із БПЛА вибухнув поряд із центром тимчасового тримання неповнолітніх правопорушників.
Джерела ASTRA В МНС підтрведили цю інформацію.
"Крім установки, спалахнув резервуар обсягом 10 тисяч тонн з дизельним паливом, площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Внаслідок атаки завод призупинив свою роботу", - йдеться в повідомленні.
Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн.
Загалом Саратовський НПЗ за весь час повномасштабної війни атакували щонайменше 13 разів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що уражено ворожий пункт управління та ремонтний підрозділ РФ.
- Також повідомлялося, що у Саратовській області РФ пролунали вибухи: виникла пожежа на НПЗ.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив атаку.
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