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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА, - росЗМІ

Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки: що відомо?

Саратовський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки 21 березня.

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Уламки дронів також впали на місцеву ТЕЦ-2, а один із БПЛА вибухнув поряд із центром тимчасового тримання неповнолітніх правопорушників.

Джерела ASTRA В МНС підтрведили цю інформацію. 

"Крім установки, спалахнув резервуар обсягом 10 тисяч тонн з дизельним паливом, площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Внаслідок атаки завод призупинив свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн.

Загалом Саратовський НПЗ за весь час повномасштабної війни атакували щонайменше 13 разів.

Дивіться: У Саратові та Енгельсі РФ пролунало до 20 вибухів за пів години під час атаки дронів. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що уражено ворожий пункт управління та ремонтний підрозділ РФ.
  • Також повідомлялося, що у Саратовській області РФ пролунали вибухи: виникла пожежа на НПЗ.
  • Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив атаку.

Читайте: Наслідки удару по нафтовому терміналу Приморськ у Ленінградській області РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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НПЗ (1071) Саратов (41) Удари по РФ (1070)
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