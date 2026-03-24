Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА, - росСМИ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки 21 марта.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Обломки дронов также упали на местную ТЭЦ-2, а один из БПЛА взорвался рядом с центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Источники ASTRA В МЧС подтвердили эту информацию.

"Кроме установки, загорелся резервуар объемом 10 тысяч тонн с дизельным топливом, площадь пожара составила 400 квадратных метров. В результате атаки завод приостановил свою работу", - говорится в сообщении.

Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

Всего Саратовский НПЗ за все время полномасштабной войны атаковали не менее 13 раз.

What preceded?

Ранее сообщалось, что поражен вражеский пункт управления и ремонтное подразделение РФ.

Также сообщалось, что в Саратовской области РФ прогремели взрывы: возник пожар на НПЗ.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил атаку.

