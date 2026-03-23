Последствия удара по нефтяному терминалу Приморск в Ленинградской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате атаки дронов на нефтяной терминал "Приморск" в Ленинградской области РФ повреждено как минимум 4 резервуара с топливом.

Фотографии опубликовала российская служба Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Издание отмечает, что ударом были повреждены не одна емкость с топливом, как утверждают местные власти, а как минимум четыре.









Читайте: Взрыв прогремел в здании военной комендатуры Ленинградской области, - росСМИ. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.

Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.

СМИ сообщали, что РФ приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод российской компании "Новатек" в порту Усть-Луга приостановил работу после удара украинских дронов, – Reuters