Последствия удара по нефтяному терминалу Приморск в Ленинградской области РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В результате атаки дронов на нефтяной терминал "Приморск" в Ленинградской области РФ повреждено как минимум 4 резервуара с топливом.
Фотографии опубликовала российская служба Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Издание отмечает, что ударом были повреждены не одна емкость с топливом, как утверждают местные власти, а как минимум четыре.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.
- Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.
- СМИ сообщали, что РФ приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА
