Дроны атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар

В ночь на 31 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. В результате ударов на территории предприятия возник пожар, над объектом был виден густой дым. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Supernova+.

Первые подробности

Как отмечается, около 3:15 ночи в Саратове раздались взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. По данным OSINT-аналитиков, удар, вероятно, пришелся на установку изомеризации.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Что известно о предприятии?

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 5,8 млн тонн нефти в год, что составляет ориентировочно 2,2% от общего объема нефтепереработки в России. Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности дизельное топливо, бензин, мазут и авиационное топливо.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА.

31.05.2026 07:54
Благодатний вогонь з Мирної України зійшов на голови московських окупантів, за їх злочини в Україні, з 2014 року!!
Покарання орків, НЕВІДВОРОТНЄ!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
31.05.2026 07:54
+9
"Агнєй так многа ніфтяних на уліцах Са-ра-та-ва.."
31.05.2026 08:15
Раніше в першу чергу АВТ намагались винести, а тут цілий список
31.05.2026 09:53
Нормально, риформінг - джерело водню. Пускати завод без ВВГ набагато веселіше 😁
31.05.2026 09:57
Саратовський НПЗ ВСУ загалом атакували близько 15 (!) раз. І ще будуть атакувать роками. Як меня часто пишуть, атакувати Москву це просто витрачати зря дрони. Важко без ракет.
31.05.2026 08:53
