Дроны атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар

В ночь на 31 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. В результате ударов на территории предприятия возник пожар, над объектом был виден густой дым. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Supernova+.

Первые подробности

Как отмечается, около 3:15 ночи в Саратове раздались взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. По данным OSINT-аналитиков, удар, вероятно, пришелся на установку изомеризации.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Что известно о предприятии?

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из старейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 5,8 млн тонн нефти в год, что составляет ориентировочно 2,2% от общего объема нефтепереработки в России. Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в частности дизельное топливо, бензин, мазут и авиационное топливо.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА.

