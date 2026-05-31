УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
659 5

Уражено ключовий вузол нафтопроводу в Кіровській області та нафтобазу у Ростовській області, - ССО

Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області РФ, а також нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 31 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про уражену станцію відомо?

Розташована за майже 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС "Лазарєво" в Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу "Дружба", що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено НПЗ "Саратовский" та пункти управління військ РФ, - Генштаб

Удар по нафтобазі

В іншій серії ударів далекобійні безпілотники підрозділів Deep-strike ССО також уразили нафтобазу "Агропродукт" в містечку Матвєєв Курган Ростовської області. На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.

Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України.

Що передувало?

Зранку повідомлялося, що дрони атакували Ростовську область: у Матвєєвому Кургані спалахнуло паливосховище, проводилась.

Також читайте: У Нижньогородській області РФ створюють ціле "міністерство" для захисту від українських дронів

Автор: 

нафтопровід (451) ССО Сили спеціальних операцій (704) Удари по РФ (982) Ростовська область РФ (10) нафтобаза (7) Кіровська область (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто русня свої стратегічні вузли досі не може від "фанери" захистити, але тут має бути 100% збиття ще більшої кількості більш довершених дронів.
показати весь коментар
31.05.2026 12:54 Відповісти
Чим захистити? Проблема РФ в її розмірах, нема такої кількості дуже дорого ПВО, щоб закрити взагалі все.
показати весь коментар
31.05.2026 12:56 Відповісти
Нєісчєрпаємимі рєсурсамі вєлікой імпєріі.
Протяжність кородну з Україною, через який літають наші дрони, всього лише десь 1300 км.
Для вєлікой імпєріі не проблема створити пару тисяч МВГ, озброєних "архангєламі", щоб "сініца нє проскочіла". І не не кажучи про ЗРК, авіацію, РЕБ, можливість бити в будь-який час в будь-яку точку України.
Чи проблема?
показати весь коментар
31.05.2026 13:02 Відповісти
"вялікая імперія" вже не та! Трішки підзанепала за 4 роки війни! 😁
показати весь коментар
31.05.2026 13:07 Відповісти
Скрипка грає, серце крає, а НПЗ орків догорає…
показати весь коментар
31.05.2026 13:12 Відповісти
 
 