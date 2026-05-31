Уражено ключовий вузол нафтопроводу в Кіровській області та нафтобазу у Ростовській області, - ССО

Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області РФ, а також нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 31 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Що про уражену станцію відомо?

Розташована за майже 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС "Лазарєво" в Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу "Дружба", що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами.

Удар по нафтобазі

В іншій серії ударів далекобійні безпілотники підрозділів Deep-strike ССО також уразили нафтобазу "Агропродукт" в містечку Матвєєв Курган Ростовської області. На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.

Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України.

Що передувало?

Зранку повідомлялося, що дрони атакували Ростовську область: у Матвєєвому Кургані спалахнуло паливосховище, проводилась.

