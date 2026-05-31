Поражен ключевой узел нефтепровода в Кировской области и нефтебаза в Ростовской области, - ССО

Беспилотники Сил специальных операций нанесли удар по мощной производственно-диспетчерской станции крупного нефтепровода в Кировской области РФ, а также по нефтебазе в Ростовской области в ночь на 31 мая.

Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Что известно о пораженной станции?

Расположенная почти в 1200 километрах от границы Украины ЛВДС "Лазарево" в Кировской области является ключевой точкой нефтепровода "Сургут-Полоцк". По этой артерии нефть из Сибири и севера РФ транспортируется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Станция также соединяется с системой магистрального трубопровода "Дружба", что позволяет врагу быстро перекачивать нефть между двумя крупнейшими в европейской части РФ нефтепроводами.

Удар по нефтебазе

В другой серии ударов дальнобойные беспилотники подразделений Deep-strike ССО также поразили нефтебазу "Агропродукт" в городке Матвеев-Курган Ростовской области. На этой нефтебазе, которая находится почти вплотную к границе с Украиной, расположены большие резервуары, автомобильные и железнодорожные наливные терминалы и нагнетательная станция.

Поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины.

Что предшествовало?

Утром сообщалось, что дроны атаковали Ростовскую область: в Матвеевом Кургане загорелось топливное хранилище, проводилась.

Тобто русня свої стратегічні вузли досі не може від "фанери" захистити, але тут має бути 100% збиття ще більшої кількості більш довершених дронів.
31.05.2026 12:54 Ответить
Чим захистити? Проблема РФ в її розмірах, нема такої кількості дуже дорого ПВО, щоб закрити взагалі все.
31.05.2026 12:56 Ответить
Нєісчєрпаємимі рєсурсамі вєлікой імпєріі.
Протяжність кородну з Україною, через який літають наші дрони, всього лише десь 1300 км.
Для вєлікой імпєріі не проблема створити пару тисяч МВГ, озброєних "архангєламі", щоб "сініца нє проскочіла". І не не кажучи про ЗРК, авіацію, РЕБ, можливість бити в будь-який час в будь-яку точку України.
Чи проблема?
31.05.2026 13:02 Ответить
"вялікая імперія" вже не та! Трішки підзанепала за 4 роки війни! 😁
31.05.2026 13:07 Ответить
Скрипка грає, серце крає, а НПЗ орків догорає…
31.05.2026 13:12 Ответить
Це не імперія я колос на глиняних ногах... все вєлічіє наші батьки і діди їм зробили. Путлєр все просрав. Без України це країна 404.
31.05.2026 13:39 Ответить
Кацапы эти НПЗ за 3-4 дня восстанавливают, чтобы их уничтожить нужны ракеты, которых у нас нет, а это все комариные укусы, которые ни на что не влияют!
31.05.2026 13:52 Ответить
Ваня, тут водки нет
31.05.2026 14:03 Ответить
 
 