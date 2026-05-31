Поражен ключевой узел нефтепровода в Кировской области и нефтебаза в Ростовской области, - ССО
Беспилотники Сил специальных операций нанесли удар по мощной производственно-диспетчерской станции крупного нефтепровода в Кировской области РФ, а также по нефтебазе в Ростовской области в ночь на 31 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Что известно о пораженной станции?
Расположенная почти в 1200 километрах от границы Украины ЛВДС "Лазарево" в Кировской области является ключевой точкой нефтепровода "Сургут-Полоцк". По этой артерии нефть из Сибири и севера РФ транспортируется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.
Станция также соединяется с системой магистрального трубопровода "Дружба", что позволяет врагу быстро перекачивать нефть между двумя крупнейшими в европейской части РФ нефтепроводами.
Удар по нефтебазе
В другой серии ударов дальнобойные беспилотники подразделений Deep-strike ССО также поразили нефтебазу "Агропродукт" в городке Матвеев-Курган Ростовской области. На этой нефтебазе, которая находится почти вплотную к границе с Украиной, расположены большие резервуары, автомобильные и железнодорожные наливные терминалы и нагнетательная станция.
Поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины.
Что предшествовало?
Утром сообщалось, что дроны атаковали Ростовскую область: в Матвеевом Кургане загорелось топливное хранилище, проводилась.
Протяжність кородну з Україною, через який літають наші дрони, всього лише десь 1300 км.
Для вєлікой імпєріі не проблема створити пару тисяч МВГ, озброєних "архангєламі", щоб "сініца нє проскочіла". І не не кажучи про ЗРК, авіацію, РЕБ, можливість бити в будь-який час в будь-яку точку України.
Чи проблема?