Поражен ключевой узел нефтепровода в Кировской области и нефтебаза в Ростовской области, - ССО

Беспилотники Сил специальных операций нанесли удар по мощной производственно-диспетчерской станции крупного нефтепровода в Кировской области РФ, а также по нефтебазе в Ростовской области в ночь на 31 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о пораженной станции?

Расположенная почти в 1200 километрах от границы Украины ЛВДС "Лазарево" в Кировской области является ключевой точкой нефтепровода "Сургут-Полоцк". По этой артерии нефть из Сибири и севера РФ транспортируется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Станция также соединяется с системой магистрального трубопровода "Дружба", что позволяет врагу быстро перекачивать нефть между двумя крупнейшими в европейской части РФ нефтепроводами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены НПЗ "Саратовский" и пункты управления войск РФ, - Генштаб

Удар по нефтебазе

В другой серии ударов дальнобойные беспилотники подразделений Deep-strike ССО также поразили нефтебазу "Агропродукт" в городке Матвеев-Курган Ростовской области. На этой нефтебазе, которая находится почти вплотную к границе с Украиной, расположены большие резервуары, автомобильные и железнодорожные наливные терминалы и нагнетательная станция.

Поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины.

Что предшествовало?

Утром сообщалось, что дроны атаковали Ростовскую область: в Матвеевом Кургане загорелось топливное хранилище, проводилась.

Читайте также: В Нижегородской области РФ создают целое "министерство" для защиты от украинских дронов