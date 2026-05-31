Поражен НПЗ "Саратовский" и пункты управления войск РФ, - Генштаб
В ночь на 31 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" (Саратов, Саратовская обл., РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что известно о последствиях?
Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.
НПЗ "Саратовский" - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Другие поражения
- Среди прочего, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора - линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк.
- Также поражен склад горюче-смазочных материалов (Матвеев Курган, Ростовская обл., РФ).
- Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт противника (Бегоща, Курская обл., РФ), а также пункты управления БПЛА в районах Калинового Донецкой области, Графовки (Белгородская обл., РФ) и мастерская БПЛА оккупантов в Донецке.
- Также украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желанном в Донецкой области.
Результаты предыдущих ударов
Как сообщает Генштаб, по результатам предыдущих ударов установлено:
- подтверждено поражение 30 мая 2026 года трех резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала (Феодосия, ВОТ АР Крым);
- подтверждено поражение 30 мая 2026 года газохранилища в районе Енакиево на ВОТ Донецкой области.
Объекты использовались противником для обеспечения нужд оккупационной группировки российских войск.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар.
У минулому році на Саратовський НПЗ було дванадцять атак.