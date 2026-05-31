Поражен НПЗ "Саратовский" и пункты управления войск РФ, - Генштаб

В ночь на 31 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" (Саратов, Саратовская обл., РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что известно о последствиях?

Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.

НПЗ "Саратовский" - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и другие виды топлива, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие поражения

Среди прочего, поражен важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора - линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк.

Также поражен склад горюче-смазочных материалов (Матвеев Курган, Ростовская обл., РФ).

Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт противника (Бегоща, Курская обл., РФ), а также пункты управления БПЛА в районах Калинового Донецкой области, Графовки (Белгородская обл., РФ) и мастерская БПЛА оккупантов в Донецке.

Также украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желанном в Донецкой области.

Результаты предыдущих ударов

Как сообщает Генштаб, по результатам предыдущих ударов установлено:

подтверждено поражение 30 мая 2026 года трех резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала (Феодосия, ВОТ АР Крым);

подтверждено поражение 30 мая 2026 года газохранилища в районе Енакиево на ВОТ Донецкой области.

Объекты использовались противником для обеспечения нужд оккупационной группировки российских войск.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар.