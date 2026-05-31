Дроны атаковали Ростовскую область: в Матвеевом Кургане загорелся топливный склад, проводилась эвакуация

Местные власти Ростовской области РФ заявили о нападении беспилотников на топливный резервуар в Матвеевом Кургане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробности от местных властей

По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, ночью в результате падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, которое обеспечивает топливом сельскохозяйственных производителей.

Он отметил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. Жителей частных домов, расположенных вблизи места возгорания, эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации российской стороны, в течение ночи над территорией Ростовской области якобы было сбито более 50 беспилотников. Под атакой оказались девять районов региона.

Курять де попало
31.05.2026 09:40 Ответить
апять еті абломкі...
31.05.2026 09:42 Ответить
Вчасно! Якраз під розпал польових робіт... Посівну кампанію, думаю, уже закінчили... Але "на часі" прополювання міжрядь, внесення міндобрив (наприклад, водного розчину аміаку - джерела азоту, для росту рослин), а також обробіток отрутохімікатами, для боротьби з бур'янами та комахами. "З коліс" багато не навозишся, з товарних станцій. Та й платить треба, за простій цистерн, на "запасних" коліях...
31.05.2026 09:58 Ответить
Сподіваюсь дощ був не довго 😁
31.05.2026 10:02 Ответить
 
 