Новини Атака дронів на регіони РФ
3 858 5

Дрони атакували Ростовську область: у Матвєєвому Кургані спалахнуло паливосховище, проводилась евакуація. ВІДЕО+ФОТО

Місцева влада Ростовської області РФ заявила про атаку безпілотників на паливний резервуар у Матвєєвому Кургані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Деталі від місцевої влади

За словами губернатора регіону Юрія Слюсаря, уночі внаслідок падіння уламків БпЛА в Матвєєво-Курганському районі сталося загоряння паливосховища приватного підприємства, яке забезпечує паливом сільськогосподарських виробників.

удар по ростовській області

Він зазначив, що роботи з ліквідації пожежі тривають. Мешканців приватних будинків, розташованих поблизу місця загоряння, евакуювали. За попередніми даними, постраждалих немає.

За інформацією російської сторони, протягом ночі над територією Ростовської області нібито було збито понад 50 безпілотників. Під атакою опинилися дев’ять районів регіону.

Курять де попало
31.05.2026 09:40 Відповісти
І де не попало...
31.05.2026 10:43 Відповісти
апять еті абломкі...
31.05.2026 09:42 Відповісти
Вчасно! Якраз під розпал польових робіт... Посівну кампанію, думаю, уже закінчили... Але "на часі" прополювання міжрядь, внесення міндобрив (наприклад, водного розчину аміаку - джерела азоту, для росту рослин), а також обробіток отрутохімікатами, для боротьби з бур'янами та комахами. "З коліс" багато не навозишся, з товарних станцій. Та й платить треба, за простій цистерн, на "запасних" коліях...
31.05.2026 09:58 Відповісти
Сподіваюсь дощ був не довго 😁
31.05.2026 10:02 Відповісти
 
 