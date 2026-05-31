Дроны атаковали Ростовскую область: в Матвеевом Кургане загорелся топливный склад, проводилась эвакуация

Местные власти Ростовской области РФ заявили о нападении беспилотников на топливный резервуар в Матвеевом Кургане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности от местных властей

По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, ночью в результате падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, которое обеспечивает топливом сельскохозяйственных производителей.

Читайте также: Дроны атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар. ВИДЕО

Он отметил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. Жителей частных домов, расположенных вблизи места возгорания, эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации российской стороны, в течение ночи над территорией Ростовской области якобы было сбито более 50 беспилотников. Под атакой оказались девять районов региона.

Читайте также: В Нижегородской области РФ создают целое "министерство" для защиты от украинских дронов