СБУ поразила нефтебазу "Армавир" в Краснодарском крае РФ в 500 км от границы Украины, - Зеленский
Бойцы Службы безопасности Украины нанесли удар по очередному объекту российской нефтяной отрасли — нефтебазе "Армавир" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Детали от Зеленского
"Наши новые дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край", — уточнил он.
Зеленский также поблагодарил бойцов СБУ за этот результат.
"Важно, что шаг за шагом выполняем план наших далекоидущих санкций - в ответ на все то, что Россия делает против нашей страны и людей. Все типы наших санкций - юридические и вполне практические далекоидущие - работают на приближение мира. Спасибо за меткость!", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Грошей з шламбаумів не вистачає йому на будівництво «династії' у Козині??? Пісок подорожчав з кладовищ???
Як я і казав раніше - не треба Цензору посилатись на анонімні кацапські тєлєграм-канали, бо вони майже завжди
*******дають перекручену інормацію.