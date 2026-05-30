СБУ поразила нефтебазу "Армавир" в Краснодарском крае РФ в 500 км от границы Украины, - Зеленский

Бойцы Службы безопасности Украины нанесли удар по очередному объекту российской нефтяной отрасли — нефтебазе "Армавир" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Детали от Зеленского

"Наши новые дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край", — уточнил он.

Зеленский также поблагодарил бойцов СБУ за этот результат.

"Важно, что шаг за шагом выполняем план наших далекоидущих санкций - в ответ на все то, что Россия делает против нашей страны и людей. Все типы наших санкций - юридические и вполне практические далекоидущие - работают на приближение мира. Спасибо за меткость!", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза.

