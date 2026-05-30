СБУ поразила нефтебазу "Армавир" в Краснодарском крае РФ в 500 км от границы Украины, - Зеленский

Бойцы Службы безопасности Украины нанесли удар по очередному объекту российской нефтяной отрасли — нефтебазе "Армавир" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Детали от Зеленского

"Наши новые дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение. Поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край", — уточнил он.

Зеленский также поблагодарил бойцов СБУ за этот результат.

"Важно, что шаг за шагом выполняем план наших далекоидущих санкций - в ответ на все то, что Россия делает против нашей страны и людей. Все типы наших санкций - юридические и вполне практические далекоидущие - работают на приближение мира. Спасибо за меткость!", - резюмирует глава государства.

нефтебаза армавир рф

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза.

Топ комментарии
+8
А чому про це Зе варнякає? Це йому рейтинг не добавить.
30.05.2026 14:20 Ответить
+2
Та він закомплексована копія *****, йому важливі дальність, розміри і ТД. Маленький підлий чоловічок, всю історію і в усі часи заздрісні, ображені на всіх щурята 🐀
30.05.2026 14:26 Ответить
+2
Бубочке надо висосать з пальця хоч якусь перемогу, до якої він ніякого відношення не має.
30.05.2026 14:31 Ответить
Зе це не президент, це ЗМІ гарних новин.
30.05.2026 15:57 Ответить
А у Чебоксарах, судячи з усього, знов не влучили...
30.05.2026 14:20 Ответить
Сегодня "очередной обьект" поразили в Запорожье(22 км от лбс). Подумаешь...
30.05.2026 14:26 Ответить
Та він закомплексована копія *****, йому важливі дальність, розміри і ТД. Маленький підлий чоловічок, всю історію і в усі часи заздрісні, ображені на всіх щурята 🐀
30.05.2026 14:26 Ответить
Огромное спасибо лично товарищу Зеленскаму, вождю всего прорессивного человечества. От трудящихся маленькая просьба послать крошечный пенопластовый дрон на Москву. Ну хоть подпалить бочку керосина в Капотне, ладно, мы поверим, что это Москва.
30.05.2026 14:29 Ответить
Потужна відповідь на обстріли Києва, Дніпра, Запоріжжя, об'єктів Нафтогазу - враження нафтобази, тобто металевої бочки з паливом. Головне що за 500 км (це якраз показник що нафтобаза не використовується для фронту)
30.05.2026 14:34 Ответить
не треба вірити всьому, що пишуть у новинах, бо це не нафтобаза. Це ЛВДС "Армавір", яка є критично важливим вузлом у російській системі транспортування палива у південному регіоні рф. Пошкодження станції здатне миттєво порушити роботу всього магістрального трубопроводу та значно знизити обсяги перекачування нафтопродуктів. Окрім зупинки транспортування, вихід із ладу обладнання на ЛВДС створює дефіцит палива в резервуарах. Це, своєю чергою, призводить до призупинення залізничного відвантаження пального, яке постачається до інших регіонів кацапстану та на потреби окупаційних військ.
30.05.2026 15:03 Ответить
Зеленський «потужно» підробляє ще і речником в СБУ???
Грошей з шламбаумів не вистачає йому на будівництво «династії' у Козині??? Пісок подорожчав з кладовищ???
30.05.2026 14:45 Ответить
пресслужба у владімссанича такаж недолуга, як і більшість новинних кореспондентів. Плутати нафтобазу і ЛВДС - це приблизно як хлібний кіоск назвати хлібопекарнею.
Як я і казав раніше - не треба Цензору посилатись на анонімні кацапські тєлєграм-канали, бо вони майже завжди *******дають перекручену інормацію.
30.05.2026 14:59 Ответить
 
 