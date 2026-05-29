Атака дронов в Ярославле: пожар на промышленных топливных объектах. ВИДЕО
В ночь на 29 маябеспилотники атаковали промышленную инфраструктуру в Ярославле. На объектах хранения топлива возник пожар, движение по трассе в сторону Москвы временно перекрывали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Ярославской области Михаила Евраева и российские Telegram-каналы.
Губернатор заявил, что область ночью подверглась массированной атаке беспилотников.
"Сегодня на регион была совершена массированная атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбито, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива", - говорится в сообщении.
Евраев сказал, что пострадавших нет.
Около четырех утра Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой - временно заблокировано.
"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - уточнил губернатор и добавил, что режим беспилотной опасности в регионе отменен.
Что могли атаковать дроны?
По данным российских телеграм-каналов, в районе выезда из Ярославля по Московскому проспекту и Юго-Западной окружной дороге расположена крупная южная промышленная зона города, включающая нефтеперерабатывающие и топливные объекты:
- "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);
- Ярославская нефтебаза "Спецторг Плюс" на Тормозном шоссе (перевалочная нефтебаза с резервуарным парком более 300 тыс. м³);
- битумный завод;
- ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты.
Сам Московский проспект фактически ведет к НПЗ и промышленной зоне.
