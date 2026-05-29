Атака дронів у Ярославлі: пожежа на промислових паливних об’єктах. ВIДЕО

У ніч проти 29 травня безпілотники атакували промислову інфраструктуру в Ярославлі. Сталася пожежа на об’єктах зберігання пального, рух на трасі в бік Москви тимчасово перекривали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Ярославської області Михайла Євраєва та російські телеграм-канали.

Губернатор заявив, що область вночі була масовано атакована безпілотниками.

"Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об’єкти зі зберігання палива", - йдеться в повідомленні.

Євраєв сказав, що постраждалих немає.

Близько четвертої ранку Євраєв повідомив, що рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою - тимчасово заблокований.

"Рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви відновлено", - уточнив губернатор і додав, що режим безпілотної небезпеки в регіоні скасовано.

Що могли атакувати дрони?

За даними російських телеграм-каналів, у районі виїзду з Ярославля по Московському проспекту та Південно-Західній окружній дорозі розташована велика південна промислова зона міста, що включає нафтопереробні та паливні об’єкти:

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);

Ярославська нафтобаза "Спецторг Плюс" на Тормозному шосе (перевалочна нафтобаза з резервуарним парком понад 300 тис. м³);

бітумний завод;

ТЕЦ-3 та інші промислові об'єкти.

Сам Московський проспект фактично веде до НПЗ та промислової зони.

