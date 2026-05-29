810 6

СБУ нанесла удар по стратегической российской НПС "Ярославль-3" и газовому терминалу в порту "Темрюк"

Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по стратегической нефтеперекачивающей станции с собственным резервуарным парком "Ярославль-3" в Ярославской области РФ и газовому терминалу порта "Темрюк" в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

НПС "Ярославль-3"

Как отмечается, НПС "Ярославль-3" является частью магистральной Балтийской трубопроводной системы (БТС-1) и поставляет сырье на расположенный поблизости НПЗ "Славнефть-ЯНОС", а также на экспортные терминалы порта Приморск. После атаки беспилотников СБУ загорелись три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара — более 5 тысяч квадратных метров.

Газовый терминал

Вследствие ударов по газовому терминалу порта "Темрюк" зафиксирован пожар на территории ООО "Мактрен — Нефть". Горят, в частности, газопровод на пирсе причала и здания. На этом объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

В СБУ отмечают, что такие спецоперации имеют стратегическое значение, ведь они сокращают нефтяной экспорт России, который является главным источником доходов российского бюджета.

"Каждая выведенная из строя НПС, каждый остановленный трубопровод или НПЗ — это миллионы долларов, которые не поступят в бюджет Кремля и не превратятся в ракеты, дроны и снаряды. Нанося удары по энергетической инфраструктуре РФ, Украина переносит войну туда, откуда она пришла, и заставляет врага платить реальную цену за агрессию", — добавили в СБУ.

Пророчі слова величного Т.Г. Шевченка‼️❤️👍👏🤝✌️✊💪🫡⚔️🇺🇦🇪🇺❤️‼️
...Світає,
Край неба, НПЗ палає у москаля,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.…
29.05.2026 18:37 Ответить
Кожен таий точковий удар потроху добиває напівдохлого нафтового ведмедя.
29.05.2026 19:05 Ответить
на "Ярославль-3" за місяць це другий прильот.
А порт Темрюк прогулював з грудня.
29.05.2026 19:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=guF-lLmqPbI Водители рассказали правду бензина нет
29.05.2026 19:29 Ответить
Чому ЗСУ відпустили кляту Усть - Лугу та Новоросійський порт? Там ці покидьки заробляють гроші на війну. НПЗ - це про внутрішній попит орків. Мабуть ниють наші партнери про ціни на нафту.
29.05.2026 19:24 Ответить
є певна черга і дати прийому. Не треба створювати натовп. Робота потребує системності, підтвердження інформації про наслідки і терміни відновлення, про передислокації ППО та виявлення нових вільних "коридорів" прольоту тощо...
29.05.2026 19:36 Ответить
 
 