СБУ уразила стратегічну російську НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області РФ та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

НПС "Ярославль-3"

Як зазначається, НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ. Після атаки безпілотників СБУ спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі - понад 5 тисяч квадратних метрів.

Газовий термінал

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен - Нафта". Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

У СБУ наголошують, що такі спецоперації мають стратегічне значення, адже зменшують нафтовий експорт Росії, який є головним джерелом доходів російського бюджету.

"Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ — це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди. Б’ючи по енергетичній інфраструктурі рф, Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла, і змушує ворога платити реальну ціну за агресію", - додали в СБУ.

