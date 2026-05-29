УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12478 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Спецоперації СБУ
949 6

СБУ уразила стратегічну російську НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

СБУ уразила НПС "Ярославль-3" і термінал у порту "Темрюк"

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області РФ та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НПС "Ярославль-3"

Як зазначається, НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ. Після атаки безпілотників СБУ спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі - понад 5 тисяч квадратних метрів.

Також дивіться: СБС спільно з СБУ знищили школу підготовки російських пілотів та ліквідували підполковника на позивний "Бурий". ВIДЕО

Газовий термінал

Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен - Нафта". Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі. На цьому об’єкті здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

У СБУ наголошують, що такі спецоперації мають стратегічне значення, адже зменшують нафтовий експорт Росії, який є головним джерелом доходів російського бюджету.

Читайте: Дрони СБУ атакували російський хімзавод у Пермському краї – за понад 1600 км від кордону з Україною

"Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ — це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди. Б’ючи по енергетичній інфраструктурі рф, Україна переносить війну туди, звідки вона прийшла, і змушує ворога платити реальну ціну за агресію", - додали в СБУ.

Що передувало

Автор: 

СБУ (13908) Удари по РФ (979) Ярославська область РФ (23) Краснодарський край РФ (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пророчі слова величного Т.Г. Шевченка‼️❤️👍👏🤝✌️✊💪🫡⚔️🇺🇦🇪🇺❤️‼️
...Світає,
Край неба, НПЗ палає у москаля,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Верби зеленіють.…
показати весь коментар
29.05.2026 18:37 Відповісти
Кожен таий точковий удар потроху добиває напівдохлого нафтового ведмедя.
показати весь коментар
29.05.2026 19:05 Відповісти
на "Ярославль-3" за місяць це другий прильот.
А порт Темрюк прогулював з грудня.
показати весь коментар
29.05.2026 19:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=guF-lLmqPbI Водители рассказали правду бензина нет
показати весь коментар
29.05.2026 19:29 Відповісти
Чому ЗСУ відпустили кляту Усть - Лугу та Новоросійський порт? Там ці покидьки заробляють гроші на війну. НПЗ - це про внутрішній попит орків. Мабуть ниють наші партнери про ціни на нафту.
показати весь коментар
29.05.2026 19:24 Відповісти
є певна черга і дати прийому. Не треба створювати натовп. Робота потребує системності, підтвердження інформації про наслідки і терміни відновлення, про передислокації ППО та виявлення нових вільних "коридорів" прольоту тощо...
показати весь коментар
29.05.2026 19:36 Відповісти
 
 