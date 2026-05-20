УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Спецоперації СБУ Результати роботи підрозділів СБС
5 522 10

СБС спільно з СБУ знищили школу підготовки російських пілотів та ліквідували підполковника на позивний "Бурий". ВIДЕО

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно зі СБУ та у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту, де росіяни здійснювали підготовку пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ураження було знищено виробничі та ремонтні приміщення, де перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також ліквідовано начальника школи - російського підполковника на позивний "Бурий".

За попередніми даними, безповоротні втрати живої сили противника становлять щонайменше 65 осіб.

Окрім особового складу та техніки, знищено боєкомплекти й комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

Відео опубліковане у телеграм-каналі Сил безпілотних систем.

Дивіться також: Дронарі 412-ї бригади Nemesis уразили 5 вантажівок з боєприпасами та продовольством окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-камікадзе FP-2 обстріляв некерованими ракетами вузол зв’язку ЧФ РФ у Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21061) боєприпаси (2400) СБУ (13876) знищення (10170) техніка (2037) дрони (8198) Сили безпілотних систем (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Дякуємо Захисникам України з СБС та СБУ, за важку, щоденну роботу на захист України!!
Ось так відрізняються Захисники України від перевертнів у тилу на посадах в СБУ, ДБР, МВС, Держфінмоніторинг, ДПСУ….!!!
показати весь коментар
20.05.2026 20:27 Відповісти
+4
бурий забурел
показати весь коментар
20.05.2026 20:28 Відповісти
+4
показати весь коментар
20.05.2026 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Захисникам України з СБС та СБУ, за важку, щоденну роботу на захист України!!
Ось так відрізняються Захисники України від перевертнів у тилу на посадах в СБУ, ДБР, МВС, Держфінмоніторинг, ДПСУ….!!!
показати весь коментар
20.05.2026 20:27 Відповісти
Навіщо витрачати дрони на руйнування будівель? Після першого влучання через хвилину жодної живої орковської дупи там вже немає.
показати весь коментар
21.05.2026 06:59 Відповісти
бурий забурел
показати весь коментар
20.05.2026 20:28 Відповісти
бурый стал дохлый
показати весь коментар
20.05.2026 22:56 Відповісти
Дуже гарна робота . Дякуємо !
показати весь коментар
20.05.2026 20:38 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2026 20:55 Відповісти
Треба ФР 2 термобаричну БЧ для таких цілей, в ідеальних умовах буде втричі потужніший бабах при ті й же вазі в 100 кг, зносити будівлі якраз.
показати весь коментар
20.05.2026 21:01 Відповісти
Або ФР-2 з термобаром, або двушечку на мацкву і на династію у Козині!! З Приоритетами у зеленського СРАТЬєха з оманщини, погано упродовж 7 років!!
показати весь коментар
21.05.2026 07:38 Відповісти
мені дуже подобається
показати весь коментар
20.05.2026 21:34 Відповісти
Де це сталося? Побачив поряд шахтний копер.
показати весь коментар
20.05.2026 22:26 Відповісти
 
 