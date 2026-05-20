СБС спільно з СБУ знищили школу підготовки російських пілотів та ліквідували підполковника на позивний "Бурий". ВIДЕО

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно зі СБУ та у координації з Центром глибинних уражень СБС завдали удару по об’єкту, де росіяни здійснювали підготовку пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ураження було знищено виробничі та ремонтні приміщення, де перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту.

Також ліквідовано начальника школи - російського підполковника на позивний "Бурий".

За попередніми даними, безповоротні втрати живої сили противника становлять щонайменше 65 осіб.

Окрім особового складу та техніки, знищено боєкомплекти й комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

Відео опубліковане у телеграм-каналі Сил безпілотних систем.

