СБС совместно с СБУ уничтожили школу подготовки российских пилотов и ликвидировали подполковника с позывным "Бурый". ВИДЕО

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с СБУ и в координации с Центром глубоких поражений СБС нанесли удар по объекту, где россияне осуществляли подготовку пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие удара были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также ликвидирован начальник школы — российский подполковник с позывным "Бурый".

По предварительным данным, безвозвратные потери живой силы противника составляют не менее 65 человек.

Помимо личного состава и техники, уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

Видео опубликовано в Telegram-канале Сил беспилотных систем.

Смотрите также: Дроноры 412-й бригады Nemesis поразили 5 грузовиков с боеприпасами и продовольствием оккупантов в Запорожье. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-камикадзе FP-2 обстрелял неуправляемыми ракетами узел связи ЧФ РФ в Крыму. ВИДЕО