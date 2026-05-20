СБС совместно с СБУ уничтожили школу подготовки российских пилотов и ликвидировали подполковника с позывным "Бурый". ВИДЕО
Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с СБУ и в координации с Центром глубоких поражений СБС нанесли удар по объекту, где россияне осуществляли подготовку пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие удара были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта.
Также ликвидирован начальник школы — российский подполковник с позывным "Бурый".
По предварительным данным, безвозвратные потери живой силы противника составляют не менее 65 человек.
Помимо личного состава и техники, уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.
Видео опубликовано в Telegram-канале Сил беспилотных систем.
