СБС совместно с СБУ уничтожили школу подготовки российских пилотов и ликвидировали подполковника с позывным "Бурый". ВИДЕО

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с СБУ и в координации с Центром глубоких поражений СБС нанесли удар по объекту, где россияне осуществляли подготовку пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие удара были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта.

Также ликвидирован начальник школы — российский подполковник с позывным "Бурый".

По предварительным данным, безвозвратные потери живой силы противника составляют не менее 65 человек.

Помимо личного состава и техники, уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

Видео опубликовано в Telegram-канале Сил беспилотных систем.

Дякуємо Захисникам України з СБС та СБУ, за важку, щоденну роботу на захист України!!
Ось так відрізняються Захисники України від перевертнів у тилу на посадах в СБУ, ДБР, МВС, Держфінмоніторинг, ДПСУ….!!!
20.05.2026 20:27 Ответить
бурий забурел
20.05.2026 20:28 Ответить
20.05.2026 20:55 Ответить
20.05.2026 20:27 Ответить
Навіщо витрачати дрони на руйнування будівель? Після першого влучання через хвилину жодної живої орковської дупи там вже немає.
21.05.2026 06:59 Ответить
20.05.2026 20:28 Ответить
бурый стал дохлый
20.05.2026 22:56 Ответить
Дуже гарна робота . Дякуємо !
20.05.2026 20:38 Ответить
20.05.2026 20:55 Ответить
Треба ФР 2 термобаричну БЧ для таких цілей, в ідеальних умовах буде втричі потужніший бабах при ті й же вазі в 100 кг, зносити будівлі якраз.
20.05.2026 21:01 Ответить
Або ФР-2 з термобаром, або двушечку на мацкву і на династію у Козині!! З Приоритетами у зеленського СРАТЬєха з оманщини, погано упродовж 7 років!!
21.05.2026 07:38 Ответить
мені дуже подобається
20.05.2026 21:34 Ответить
Де це сталося? Побачив поряд шахтний копер.
20.05.2026 22:26 Ответить
 
 