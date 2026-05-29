СБУ уразила важливий об’єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили 16-й центр ФСБ РФ, який займається радіоелектронною розвідкою.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей пункт управління, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

Унаслідок атаки безпілотників СБУ було виведено з ладу ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки РФ.

У СБУ наголошують, що такі спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості РФ контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює Росії захист військових об’єктів у глибокому тилу.

Раніше повідомлялося, що на території морського порту Темрюк у Краснодарському краї РФ виникла пожежа після дронової атаки.