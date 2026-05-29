СБУ поразила важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае

СБУ поразила центр радиоэлектронной разведки ФСБ

Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по 16-му центру ФСБ РФ, занимающемуся радиоэлектронной разведкой.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников на территорию Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ.

Спецоперации СБУ

В СБУ отмечают, что такие спецоперации имеют стратегическое значение, ведь ослабляют возможности РФ контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наносить удары по Украине. Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и затрудняет России защиту военных объектов в глубоком тылу.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на территории морского порта Темрюк в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки дронов.

Сподіваюся що це правда на відміну мільйона ЗЕлених фламінго
29.05.2026 17:54 Ответить
Ну і як, кацапам управляти, без пункту управління? Знову на віслючків вся надія...
29.05.2026 18:01 Ответить
 
 