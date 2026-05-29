СБУ поразила важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае
Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по 16-му центру ФСБ РФ, занимающемуся радиоэлектронной разведкой.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников на территорию Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.
В результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ.
Спецоперации СБУ
В СБУ отмечают, что такие спецоперации имеют стратегическое значение, ведь ослабляют возможности РФ контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наносить удары по Украине. Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и затрудняет России защиту военных объектов в глубоком тылу.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что на территории морского порта Темрюк в Краснодарском крае РФ возник пожар после атаки дронов.
