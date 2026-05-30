СБУ уразила нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ за 500 км від кордону України, - Зеленський
Воїни Служби Безпеки України уразили черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий - нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Зеленського
"Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край", - уточнив він.
Зеленський також подякував воїнам СБУ за цей результат.
"Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій - у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій - юридичні та цілком практичні далекобійні - працюють на наближення миру. Дякую за влучність!" - резюмує глава держави.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що езпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено нафтобазу.
Як я і казав раніше - не треба Цензору посилатись на анонімні кацапські тєлєграм-канали, бо вони майже завжди
*******дають перекручену інормацію.