УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14249 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Удари по нафтопортах РФ
1 671 11

СБУ уразила нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ за 500 км від кордону України, - Зеленський

Воїни Служби Безпеки України уразили черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий - нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі від Зеленського

"Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край", - уточнив він.

Зеленський також подякував воїнам СБУ за цей результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ уразила стратегічну російську НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

"Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій - у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій - юридичні та цілком практичні далекобійні - працюють на наближення миру. Дякую за влучність!" - резюмує глава держави.

нафтобаза армавір рф

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що езпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено нафтобазу.

Також дивіться: Атака дронів у Ярославлі: пожежа на промислових паливних об’єктах. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13916) Удари по РФ (988) Краснодарський край РФ (65) нафтобаза (8) Армавір (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А чому про це Зе варнякає? Це йому рейтинг не добавить.
показати весь коментар
30.05.2026 14:20 Відповісти
+2
Та він закомплексована копія *****, йому важливі дальність, розміри і ТД. Маленький підлий чоловічок, всю історію і в усі часи заздрісні, ображені на всіх щурята 🐀
показати весь коментар
30.05.2026 14:26 Відповісти
+2
Бубочке надо висосать з пальця хоч якусь перемогу, до якої він ніякого відношення не має.
показати весь коментар
30.05.2026 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому про це Зе варнякає? Це йому рейтинг не добавить.
показати весь коментар
30.05.2026 14:20 Відповісти
Бубочке надо висосать з пальця хоч якусь перемогу, до якої він ніякого відношення не має.
показати весь коментар
30.05.2026 14:31 Відповісти
Зе це не президент, це ЗМІ гарних новин.
показати весь коментар
30.05.2026 15:57 Відповісти
А у Чебоксарах, судячи з усього, знов не влучили...
показати весь коментар
30.05.2026 14:20 Відповісти
Сегодня "очередной обьект" поразили в Запорожье(22 км от лбс). Подумаешь...
показати весь коментар
30.05.2026 14:26 Відповісти
Та він закомплексована копія *****, йому важливі дальність, розміри і ТД. Маленький підлий чоловічок, всю історію і в усі часи заздрісні, ображені на всіх щурята 🐀
показати весь коментар
30.05.2026 14:26 Відповісти
Огромное спасибо лично товарищу Зеленскаму, вождю всего прорессивного человечества. От трудящихся маленькая просьба послать крошечный пенопластовый дрон на Москву. Ну хоть подпалить бочку керосина в Капотне, ладно, мы поверим, что это Москва.
показати весь коментар
30.05.2026 14:29 Відповісти
Потужна відповідь на обстріли Києва, Дніпра, Запоріжжя, об'єктів Нафтогазу - враження нафтобази, тобто металевої бочки з паливом. Головне що за 500 км (це якраз показник що нафтобаза не використовується для фронту)
показати весь коментар
30.05.2026 14:34 Відповісти
не треба вірити всьому, що пишуть у новинах, бо це не нафтобаза. Це ЛВДС "Армавір", яка є критично важливим вузлом у російській системі транспортування палива у південному регіоні рф. Пошкодження станції здатне миттєво порушити роботу всього магістрального трубопроводу та значно знизити обсяги перекачування нафтопродуктів. Окрім зупинки транспортування, вихід із ладу обладнання на ЛВДС створює дефіцит палива в резервуарах. Це, своєю чергою, призводить до призупинення залізничного відвантаження пального, яке постачається до інших регіонів кацапстану та на потреби окупаційних військ.
показати весь коментар
30.05.2026 15:03 Відповісти
Зеленський «потужно» підробляє ще і речником в СБУ???
Грошей з шламбаумів не вистачає йому на будівництво «династії' у Козині??? Пісок подорожчав з кладовищ???
показати весь коментар
30.05.2026 14:45 Відповісти
пресслужба у владімссанича такаж недолуга, як і більшість новинних кореспондентів. Плутати нафтобазу і ЛВДС - це приблизно як хлібний кіоск назвати хлібопекарнею.
Як я і казав раніше - не треба Цензору посилатись на анонімні кацапські тєлєграм-канали, бо вони майже завжди *******дають перекручену інормацію.
показати весь коментар
30.05.2026 14:59 Відповісти
 
 