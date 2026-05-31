УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 032 5

Уражено НПЗ "Саратовский" та пункти управління військ РФ, - Генштаб

горить Саратовський нпз

У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский" (Саратов, Саратовська обл., РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про наслідки?

Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

НПЗ "Саратовский" - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Ростовську область: у Матвєєвому Кургані спалахнуло паливосховище, проводилась евакуація. ВІДЕО+ФОТО

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Інші ураження

  • Серед іншого, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області рф, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.
  • Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів (Матвєєв Курган, Ростовська обл., рф).
  • Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., рф), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., рф) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку.
  • Також українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.

Також читайте: У Нижньогородській області РФ створюють ціле "міністерство" для захисту від українських дронів

Результати попередніх уражень

Як інформує Генштаб, за результатами попередніх уражень встановлено:

  • підтверджено ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим);
  • підтверджено ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області.

Об'єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.

Також читайте: СБУ уразила нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ за 500 км від кордону України, - Зеленський

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа.

Автор: 

Генштаб ЗС (8424) НПЗ (992) Саратов (37) Удари по РФ (982)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно... "...уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області рф, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк. Джерело: https://censor.net/ua/n4005956
Тепер Лука буде "чесать репу"...
показати весь коментар
31.05.2026 11:57 Відповісти
В шостий раз вразили і ще будуть вражати.
показати весь коментар
31.05.2026 12:08 Відповісти
у цьому році це друге ураження Саратовського НПЗ. Попереднє було у березні, після чого НПЗ зупиняв роботу.
У минулому році на Саратовський НПЗ було дванадцять атак.
показати весь коментар
31.05.2026 12:27 Відповісти
рясно нпз пішли - десять днів тому сизранський і ЯНОС, 29-го волгоградський НПЗ і НПС "Яросавль-3" яка качає сировину на ЯНОС, сьогодня саратовський.... Настав час і на поволжжі починати купляти каністри.
показати весь коментар
31.05.2026 13:02 Відповісти
На саратовський прилетіло масовано і результативно - зафіксовані ураження установки каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600 (51°27'30.00"N 45°56'15.13"E), установки ЕЛОУ-АВT-6 (51°27'24.38"N 45°56'12.93"E). установки вісбрекінгу (51°27'21.08"N 45°56'12.39"E), установки каталітичного риформування Л-35-11/300 (51°27'30.59"N 45°56'26.31"E) і установки ізомеризації пентан-гексанової фракції (51°27'24.57"N 45°56'26.47"E).
Імовірно, установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6.
показати весь коментар
31.05.2026 13:15 Відповісти
 
 