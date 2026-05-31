Уражено НПЗ "Саратовский" та пункти управління військ РФ, - Генштаб
У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский" (Саратов, Саратовська обл., РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що відомо про наслідки?
Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.
НПЗ "Саратовский" - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.
Інші ураження
- Серед іншого, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області рф, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.
- Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів (Матвєєв Курган, Ростовська обл., рф).
- Крім того, уражено командно-спостережний пункт противника (Бегоща, Курська обл., рф), а також пункти управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., рф) та майстерню БпЛА окупантів у Донецьку.
- Також українські воїни завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.
Результати попередніх уражень
Як інформує Генштаб, за результатами попередніх уражень встановлено:
- підтверджено ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим);
- підтверджено ураження 30 травня 2026 року газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області.
Об'єкти використовувалися противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ.
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа.
У минулому році на Саратовський НПЗ було дванадцять атак.
Імовірно, установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6.