Дрони атакували Ростовську область: у Матвєєвому Кургані спалахнуло паливосховище, проводилась евакуація. ВІДЕО+ФОТО

Місцева влада Ростовської області РФ заявила про атаку безпілотників на паливний резервуар у Матвєєвому Кургані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Деталі від місцевої влади

За словами губернатора регіону Юрія Слюсаря, уночі внаслідок падіння уламків БпЛА в Матвєєво-Курганському районі сталося загоряння паливосховища приватного підприємства, яке забезпечує паливом сільськогосподарських виробників.

Він зазначив, що роботи з ліквідації пожежі тривають. Мешканців приватних будинків, розташованих поблизу місця загоряння, евакуювали. За попередніми даними, постраждалих немає.

За інформацією російської сторони, протягом ночі над територією Ростовської області нібито було збито понад 50 безпілотників. Під атакою опинилися дев’ять районів регіону.

