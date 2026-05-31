Силы обороны поразили НПЗ в Саратове в 700 км от линии фронта, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня ночью, 31 мая, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

НПЗ в Саратове

"В ночь на сегодня наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего заводав российском Саратове – это около 700 километров от линии фронта. Важный результат. Спасибо!" – говорится в сообщении.

Другие поражения

Также он подтвердил поражения в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море.

"Наши Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами плана таких санкций. За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины.

Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наши разведки – спасибо!" – добавил президент.

