РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11555 посетителей онлайн
Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ
953 5

Силы обороны поразили НПЗ в Саратове в 700 км от линии фронта, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня ночью, 31 мая, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

НПЗ в Саратове

"В ночь на сегодня наши воины применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего заводав российском Саратове – это около 700 километров от линии фронта. Важный результат. Спасибо!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Поражен ключевой узел нефтепровода в Кировской области и нефтебаза в Ростовской области, - ССО

Другие поражения

Также он подтвердил поражения в Ростовском регионе, Кировской области и на военном пункте базирования на Каспийском море.

"Наши Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами плана таких санкций. За эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины.

Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наши разведки – спасибо!" – добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов Украины: в России еще на 10% сократилось производство дизтоплива

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что дроны атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар.
  • В Генштабе ВСУ подтвердили поражениенефтеперерабатывающего завода "Саратовский" (Саратов, Саратовская обл., РФ).

Автор: 

НПЗ (513) Саратов (62) Удары по РФ (978)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось до таких шашликів слід було готуватися ще до початку повномасштабного вторгнення!
показать весь комментарий
31.05.2026 17:01 Ответить
Якби НПЗ почали виносити одразу, то війна вже, мабуть, давно б закінчилася.
показать весь комментарий
31.05.2026 17:58 Ответить
Це всім українцям ще зранку було відомо.
Треба раніше просинатися бо так і весь свій намальований "рейтинг" проспишь.
показать весь комментарий
31.05.2026 17:18 Ответить
Примазатися до чужої слави хочеш, блазень?
показать весь комментарий
31.05.2026 17:38 Ответить
Це була п'ята велика атака на саратівський НПЗ за останній час. І ще буде і буде. А якби зелений зрадник не похерів ракетну програму та не увалив бабла Шпіллерману достаньо було би однієї ракетної атаки.
показать весь комментарий
31.05.2026 17:48 Ответить
 
 