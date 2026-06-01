Переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ, - Bloomberg
В течение мая украинские беспилотники наносили удары по нефтяной инфраструктуре России не менее 30 раз.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы установили рекорд в мае, что побудило Москву запретить экспорт авиационного топлива и угрожало еще больше навредить переработке, которая сейчас находится на самом низком уровне за 16 лет", — отмечается в материале.
Из-за риска дефицита внутреннего топлива на фоне роста спроса на летние праздники Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября.
Всего было атаковано 16 нефтеперерабатывающих заводов, в том числе 8 из 10 крупнейших в России. Часть из этих НПЗ атаковали не один раз, чтобы не дать РФ быстро восстановить производство и получить доходы от роста цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.
По оценкам аналитиков, объем переработки в мае снизился до 4,58 млн баррелей в сутки — на 13% меньше, чем в прошлом году, и до минимума с осени 2009 года.
