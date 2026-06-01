РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14198 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
598 8

Переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ, - Bloomberg

Удары Украины по российским НПЗ: какие последствия?

В течение мая украинские беспилотники наносили удары по нефтяной инфраструктуре России не менее 30 раз.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы установили рекорд в мае, что побудило Москву запретить экспорт авиационного топлива и угрожало еще больше навредить переработке, которая сейчас находится на самом низком уровне за 16 лет", — отмечается в материале.

Из-за риска дефицита внутреннего топлива на фоне роста спроса на летние праздники Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября.  

Читайте: Поражены НПЗ "Саратовский" и пункты управления войск РФ, - Генштаб

Всего было атаковано 16 нефтеперерабатывающих заводов, в том числе 8 из 10 крупнейших в России. Часть из этих НПЗ атаковали не один раз, чтобы не дать РФ быстро восстановить производство и получить доходы от роста цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

По оценкам аналитиков, объем переработки в мае снизился до 4,58 млн баррелей в сутки — на 13% меньше, чем в прошлом году, и до минимума с осени 2009 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Саратове в 700 км от линии фронта, — Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (514) россия (97735) Удары по РФ (983)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це тільки початок. Далі буд ще сумніше кацапам, бо на підході нове озброєння, а дні здєнсого і його корумпованої банди спливають. Ми таки втратимо трохи часу на зміні влади, але ж і відіграємось по повній. Менше корупції означає більше смерті ворогам.
показать весь комментарий
01.06.2026 17:36 Ответить
ну, де там "вумники", які ниють, шо такі удари шкодять тіко "мирним кацапським цивільним"?
показать весь комментарий
01.06.2026 17:37 Ответить
ЗСУ забеспечують кацапським під@рам шлях у рідну історичну говень - болота, нори і забуття.
показать весь комментарий
01.06.2026 17:43 Ответить
Є ще така чудова річ як доменна піч, якщо спрошено то зверху шихта, знизу чувуній. Влучання дрона куди треба і затримка у роботі цього неперервного процессу на 2-3 години і все, кілька місяців ремонту та величезна купа грошей.
Таких слабких місць багато. Було б бажання.
показать весь комментарий
01.06.2026 17:52 Ответить
Та то вже лишнє. В них там і так жопа в металургії, скоро самі їх тушити будуть. Основним споживачем металу там було будівництво. А з будівництвом там що? Правильно - жопа.
показать весь комментарий
01.06.2026 18:23 Ответить
З будівництвом так, проблема - 73 млн. квадратних метрів нерозпроданих квартир а от у металургії не все так погано. Але нам треба їх підштовхувати до прірви, бо сьогодні жопа а завтра викарабкалися.
показать весь комментарий
01.06.2026 18:32 Ответить
Пекельні санкції таки діють! А головне їх ніхто припиняти не збирається. І нафту ніде зберігати, резервуарні парки прорідили, і на експорт не дуже відправиш - порти теж гарно повиносили. Вже скважини глушать. І це при такій ціні. Мабуть, очєнь абідно .
показать весь комментарий
01.06.2026 18:20 Ответить
 
 