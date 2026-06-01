Российские войска запустили ударные дроны по Украине вечером 1 июня, - Воздушные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 1 июня. 

Движение вражеских дронов

В 19:02  сообщается о вражеских дронах: 

  • БПЛА на севере и востоке Сумской области курсом на Сумы, Конотоп, Кролевец, Глухов.
  • БПЛА на севере Харьковской области курсом на Чугуев.

В 19:47 — БПЛА из Черного моря в направлении Татарбунаров.

В 19:50 - БПЛА на севере Черниговской области движутся вдоль границы в Киевскую область, а также БПЛА с севера Полтавской области курсом на Миргород.

В 19:55 - БПЛА из Луганской области в направлении Балаклеи.

Обновленная информация

В 20:04 - БпЛА из Белгородской обл. России в направлении Богодухова.

В 20:09 – БпЛА с севера Киевщины в направлении Киева.

