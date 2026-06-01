Российские войска запустили ударные дроны по Украине вечером 1 июня, - Воздушные силы (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 1 июня.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:02 сообщается о вражеских дронах:
- БПЛА на севере и востоке Сумской области курсом на Сумы, Конотоп, Кролевец, Глухов.
- БПЛА на севере Харьковской области курсом на Чугуев.
В 19:47 — БПЛА из Черного моря в направлении Татарбунаров.
В 19:50 - БПЛА на севере Черниговской области движутся вдоль границы в Киевскую область, а также БПЛА с севера Полтавской области курсом на Миргород.
В 19:55 - БПЛА из Луганской области в направлении Балаклеи.
Обновленная информация
В 20:04 - БпЛА из Белгородской обл. России в направлении Богодухова.
В 20:09 – БпЛА с севера Киевщины в направлении Киева.
