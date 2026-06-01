УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17271 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників
3 154 13

Російські війська запустили ударні дрони по Україні ввечері 1 червня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 1 червня. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 19:02 - Повідомляється про ворожі дрони: 

  • БпЛА на півночі та сході Сумщини курсом на Суми, Конотоп, Кролевець, Глухів.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв.

О 19:47 - БпЛА із Чорного моря у напрямку Татарбунарів.

О 19:50 - БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються вздовж кордону на Київщину, а також БпЛА із півночі Полтавщини курсом на Миргород.

О 19:55 - БпЛА із Луганщини у напрямку Балаклії.

Оновлена інформація

О 20:04 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Богодухова.

О 20:09 - БпЛА із півночі Київщини у напрямку Києва.

Оновлена інформація

О 20:23 - БпЛА зі сходу Сумщини на Лебедин.

О 20:37 - БпЛА із центру Полтавщини у напрямку на/повз Кременчук.

Оновлена інформація

О 20:39 - Група БпЛА із Курської обл., рф на Ромни.

О 20:41 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Чугуєва.

О 20:44 - Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються вздовж кордону на Київщину.

О 20:46 - КАБи із Курської обл., рф на схід Сумщини.

О 20:52 - БпЛА із півдня у напрямку Кривого Рогу.

О 20:54 - КАБи на Донецьку, Запорізьку обл.

О 20:55 - КАБи на Дніпропетровську обл.

О 21:00 - Група БпЛА продовжує рух зі сходу Сумщини у напрямку півдня Чернігівської/півночі Полтавської обл.

Оновлена інформація

О 21:10 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 21:13 - КАБи на північ Харківщини.

О 21:21 - Група БпЛА на Миколаїв зі сходу.

О 21:33 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:41 - Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники: 

  • Група БпЛА на півночі Київщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід.
  • БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину.
  • Кілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
  • Брупа БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
  • Група БпЛА на Миколаїв зі сходу.

О 21:44 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:48 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 21:51 - БпЛА із півночі на Київ.

Оновлена інформація

О 21:57 - Група БпЛА з Луганщини на Харківщину.

Оновлена інформація

О 21:57 - Група БпЛА з Луганщини на Харківщину.

О 22:04 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 22:10 - КАБи на схід Харківщини.

О 22:13 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • Нові групи БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.
  • Нова групи БпЛА з Луганщини на Харківщину.
  • БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину.
  • БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 22:15 - БпЛА на Чернігів з півночі.

О 22:17 - БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

О 22:23 - Група БпЛА на Миколаїв зі сходу.

Оновлена інформація

О 22:27 -  КАБи на Запорізьку, Харківську області.

О 22:39 - Повідомляєьться про ворожі БпЛА: 

  • Група БпЛА на Миколаїв з півдня.
  • Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.
  • БпЛА на півночі, півдні Київщини курсом на Іванків, Переяслав.

О 22:43 - Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників: 

  • БпЛА на півдні, заході Сумщини курсом на Лебедин, Ромни.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Прилуки.
  • БпЛА на Харків з півночі.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Лозову, Ізюм.
  • Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.

О 22:44 - КАБи на Запоріжжя.

Також читайте: Пілот винищувача МіГ-29 наздогнав і збив російський Шахед над Рівненщиною. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5916) обстріл (34256) атака (1579) Шахед (2234)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Куди?в бункер зе!?)
показати весь коментар
01.06.2026 21:02 Відповісти
+1
Відбій тривоги дали близько 20-40. У цей час стало відомо про нові дрони, що рухаються з боку Росії в бік Київщини.

Моніторингові канали також повідомили про ймовірний масований удар по Україні вночі.
показати весь коментар
01.06.2026 20:54 Відповісти
+1
Было бы не плохо. Та кто впустит?).
показати весь коментар
01.06.2026 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Київ ховайтеся.
показати весь коментар
01.06.2026 20:33 Відповісти
Куди?в бункер зе!?)
показати весь коментар
01.06.2026 21:02 Відповісти
Было бы не плохо. Та кто впустит?).
показати весь коментар
01.06.2026 21:08 Відповісти
Була розвідка, буде удар, скоріш за все вночі.
показати весь коментар
01.06.2026 21:11 Відповісти
Після ковіду неходжу. Буду лякатись в квартирі.
показати весь коментар
01.06.2026 22:04 Відповісти
Переважній більшості людей в Києві нема куди ховатися. За більш ніж 4 роки повномасштабки жодного сховища так і не побудували.
показати весь коментар
01.06.2026 21:18 Відповісти
Та є куди..дитсадки, школи, лікарні..просто до них добігти, з врахуванням гіпнрзвуку ніяк..

Крім того, більшість будинків старі. @бнути й вибухоаою хвилею може...

Зараз треба будувати моноліти..ну і з підвалами - бомбосховищами..
показати весь коментар
01.06.2026 22:07 Відповісти
В дитсадках та школах ті самі звичайнісінькі занедбані підвали, і якщо туди прилетить ракета, то буде братня могила.
показати весь коментар
01.06.2026 22:38 Відповісти
Ні. В мене поряд дитсадок совдеповський. Там капець глибокий підвал. Тільки пряме не врятує.

А школа поряд - то її будували теж по совдеповським міркам. Дуже глибоко вниз закопано підвал, на весь периметр школи.
показати весь коментар
01.06.2026 22:45 Відповісти
Обіцяли, обіцяли, але не втримались і на цьому теж вкрали...
показати весь коментар
01.06.2026 22:35 Відповісти
BBC

Ввечері 1 червня російські шахеди атакували Київ. За даними Повітряних сил України, близько 20-00 дрони летіли на столицю з півночі.

Моніторингові канали повідомили, що в напрямку столиці рухалися чотири безпілотники.

Вони пролетіли через Вишгород, тримаючи курс на Нивки, Боярку, Ірпінь.

О 20-30 у Києві було чути звуки вибухів.
показати весь коментар
01.06.2026 20:53 Відповісти
Відбій тривоги дали близько 20-40. У цей час стало відомо про нові дрони, що рухаються з боку Росії в бік Київщини.

Моніторингові канали також повідомили про ймовірний масований удар по Україні вночі.
показати весь коментар
01.06.2026 20:54 Відповісти
Кацапські війська хіба не в курсі колапсу російської економіки і виведення з ладу 40% нафтопереробки? Хай читають західні ЗМІ і починають економити гроші на дронах та ракетах, бо поки кількість задіяних ресурсів тільки збільшується.
показати весь коментар
01.06.2026 22:20 Відповісти
 
 