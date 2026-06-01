Російські війська запустили ударні дрони по Україні ввечері 1 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 1 червня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:02 - Повідомляється про ворожі дрони:
- БпЛА на півночі та сході Сумщини курсом на Суми, Конотоп, Кролевець, Глухів.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв.
О 19:47 - БпЛА із Чорного моря у напрямку Татарбунарів.
О 19:50 - БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються вздовж кордону на Київщину, а також БпЛА із півночі Полтавщини курсом на Миргород.
О 19:55 - БпЛА із Луганщини у напрямку Балаклії.
Оновлена інформація
О 20:04 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Богодухова.
О 20:09 - БпЛА із півночі Київщини у напрямку Києва.
Оновлена інформація
О 20:23 - БпЛА зі сходу Сумщини на Лебедин.
О 20:37 - БпЛА із центру Полтавщини у напрямку на/повз Кременчук.
Оновлена інформація
О 20:39 - Група БпЛА із Курської обл., рф на Ромни.
О 20:41 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Чугуєва.
О 20:44 - Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються вздовж кордону на Київщину.
О 20:46 - КАБи із Курської обл., рф на схід Сумщини.
О 20:52 - БпЛА із півдня у напрямку Кривого Рогу.
О 20:54 - КАБи на Донецьку, Запорізьку обл.
О 20:55 - КАБи на Дніпропетровську обл.
О 21:00 - Група БпЛА продовжує рух зі сходу Сумщини у напрямку півдня Чернігівської/півночі Полтавської обл.
Оновлена інформація
О 21:10 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 21:13 - КАБи на північ Харківщини.
О 21:21 - Група БпЛА на Миколаїв зі сходу.
О 21:33 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Оновлена інформація
О 21:41 - Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники:
- Група БпЛА на півночі Київщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід.
- БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину.
- Кілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
- Брупа БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
- Група БпЛА на Миколаїв зі сходу.
О 21:44 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:48 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 21:51 - БпЛА із півночі на Київ.
Оновлена інформація
О 21:57 - Група БпЛА з Луганщини на Харківщину.
Оновлена інформація
О 22:04 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 22:10 - КАБи на схід Харківщини.
О 22:13 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів:
- Нові групи БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.
- Нова групи БпЛА з Луганщини на Харківщину.
- БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину.
- БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
О 22:15 - БпЛА на Чернігів з півночі.
О 22:17 - БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
О 22:23 - Група БпЛА на Миколаїв зі сходу.
Оновлена інформація
О 22:27 - КАБи на Запорізьку, Харківську області.
О 22:39 - Повідомляєьться про ворожі БпЛА:
- Група БпЛА на Миколаїв з півдня.
- Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на півночі, півдні Київщини курсом на Іванків, Переяслав.
О 22:43 - Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників:
- БпЛА на півдні, заході Сумщини курсом на Лебедин, Ромни.
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Прилуки.
- БпЛА на Харків з півночі.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на Лозову, Ізюм.
- Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.
О 22:44 - КАБи на Запоріжжя.
Ввечері 1 червня російські шахеди атакували Київ. За даними Повітряних сил України, близько 20-00 дрони летіли на столицю з півночі.
Моніторингові канали повідомили, що в напрямку столиці рухалися чотири безпілотники.
Вони пролетіли через Вишгород, тримаючи курс на Нивки, Боярку, Ірпінь.
О 20-30 у Києві було чути звуки вибухів.
Моніторингові канали також повідомили про ймовірний масований удар по Україні вночі.